La sconfitta contro il Benevento sta avendo un clamore mediatico importante fra i principali giornali sportivi italiani. Uno dei più bersagliati dalle critiche è stato il tecnico Andrea Pirlo. Secondo gran parte degli addetti ai lavori l'allenatore bianconero fatica a motivare una squadra che sembra avere difficoltà a imporre il proprio gioco anche contro le squadre tecnicamente meno forti di quella bianconera. Il tonfo contro i campani però rischia di pesare non solo per la conquista dello scudetto, ma anche per la qualificazione alla prossima Champions League. Atalanta, Napoli e Lazio continuano a raccogliere punti e sono a ridosso della squadra di Pirlo in classifica.

I bergamaschi hanno addirittura agganciato al terzo posto i bianconeri, anche se quest'ultimi hanno una partita in meno.

Se quindi la panchina di Pirlo era ben salda dopo l'uscita dalla Champions League contro il Porto, la sconfitta contro il Benevento avrebbe cambiato la posizione del tecnico della Juventus. Potrebbe quindi non bastare il quarto posto in classifica a Pirlo per garantirsi la conferma per la prossima stagione.

La Juventus si aspetta miglioramenti nei risultati e nella mentalità

Il futuro professionale di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus sarebbe in discussione. La sconfitta contro il Benevento avrebbe portato la società bianconera a cambiare opinione sull'allenatore. D'altronde sorprende il modo in cui la Juventus ha perso contro il Benevento.

Una squadra che è sembrata senza gioco e soprattutto senza voglia di vincere. Per questo la posizione di Pirlo sarebbe in discussione. Di conseguenza potrebbe non bastare la conquista di un posto in Champions League o della Coppa Italia. La permanenza del tecnico bianconero potrebbe dipendere infatti dal modo in cui la Juventus affronterà questo finale di stagione.

Pirlo quindi dovrà cercare di raggiungere i risultati attraverso prestazioni convincenti, allo stesso tempo la società vorrebbe vedere la mentalità vincente che ha sempre contraddistinto la storia della Juventus.

Il calendario della Juventus

Evidente quindi come il futuro professionale di Pirlo alla Juventus possa passare dalle prossime partite che affronterà la squadra bianconera.

Dopo la sosta per le nazionali ci saranno i match contro il Torino e contro il Napoli. Se dovessero esserci prestazioni non ideali non è da scartare la possibilità di un cambio di allenatore. Intanto arrivano indiscrezioni di mercato in merito alla possibile sostituzione dalla prossima stagione. Si parla di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, ancora senza panchina. Alcuni giornali sportivi spagnoli invece hanno confermato l'interesse della Juventus per il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini.