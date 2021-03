La Juventus nelle prossime settimane dovrà gettare le basi per il calciomercato estivo. Si attende di capire se sarà confermato come direttore sportivo Fabio Paratici, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2021. Si parla infatti di un possibile ingaggio di Giovanni Carnevali dal Sassuolo, che arriverebbe per sostituire il dirigente bianconero. Nel frattempo la società bianconera sta già definendo le strategie di mercato, gran parte delle quali dipenderanno anche dalle cessioni. Probabile che la Juventus utilizzi soprattutto gli scambi di mercato anche per scrivere a bilancio eventuali plusvalenze finanziarie.

Uno dei giocatori che potrebbe rientrare in questa tipologia di trattativa è Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Juventus. Difficile infatti che le parti arrivino ad un'intesa sul rinnovo contrattuale, la differenza fra offerta bianconera (da circa 10 milioni a stagione) e richieste del giocatore (da 13 milioni di euro) sarebbe fin troppo ampia. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di offrire l'argentino per arrivare a Paul Pogba.

Possibile scambio Dybala-Pogba

La Juventus in estate dovrà necessariamente investire su un centrocampista di qualità. Le difficoltà tecniche incontrate dalla mediana bianconera starebbero portando la società a valutare un importante acquisto, magari cedendo un giocatore nel settore avanzato.

Dybala infatti potrebbe essere la contropartita tecnica per arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista francese come l'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e potrebbe lasciare il Manchester United a prezzo vantaggioso. L'eventuale scambio inoltre rappresenterebbe una plusvalenza finanziaria per la società bianconera, che allo stesso tempo andrebbe ad usufruire anche dai vantaggi fiscali del Decreto Crescita.

Come è noto infatti tale disposizione governativa permette alle società che acquistano giocatori dall'estero di avere una tassazione agevolata sul loro ingaggio lordo.

Il mercato della Juventus

Su Paul Pogba però ci sarebbe l'interesse anche di Paris Saint Germain e Real Madrid. Di conseguenza la Juventus starebbe valutando anche delle alternative al centrocampista francese.

I giocatori che più interesserebbero alla società bianconera sono quelli di Manuel Locatelli del Sassuolo e di Houssem Aouar del Lione. Anche in questo caso la Juventus potrebbe utilizzare delle contropartite tecniche per diminuire l'esborso cash da presentare alle società proprietarie del loro cartellino. Per arrivare a Locatelli i bianconeri potrebbero offrire il cartellino di Frabotta. Sia Douglas Costa e De Sciglio potrebbero essere i giocatori inseriti nella trattativa per l'acquisto del francese.