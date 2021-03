Non inizia col piede giusto l'avventura europea dell'Italia Under 21: 1-1 con la Repubblica Ceca e due espulsioni, che limitano le opzioni del Ct Nicolato in vista della sfida di sabato contro la Spagna, che ha steso la Slovenia con un netto 3-0, portandosi subito in vetta al girone B. Contro gli iberici, campioni in carica della competizione, l'Italia dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali come Tonali (che non ha brillato, complice anche la marcatura asfissiante cui è stato sottoposto per tutto il match) e Marchizza, leader difensivo.

La partita

La partita si volge secondo i pronostici: la Repubblica Ceca è una squadra fisica, che ha segnato su calci piazzati ben 9 dei 20 gol messi a referto durante le qualificazioni.

Proprio da calcio d'angolo deriva la prima occasione della partita, col difensore Vitik che da due passi centra Carnesecchi. L'Italia, dopo il brivido, si risveglia e al 31' trova il gran gol di Scamacca: recupero palla sulla trequarti grazie alla pressione di Frattesi, imbucata di Cutrone per l'attaccante genoano che salta il portiere avversario Jedlička e insacca. Proprio Jedlička salva più volte i suoi, tenendo il risultato inchiodato sull'1-0, complice anche il poco cinismo azzurro: ben 16 tiri effettuati dagli uomini di Nicolato (contro gli 8 della Repubblica Ceca). A lunghi tratti gli azzurri danno l'impressione di controllare agevolmente il match ma, complice anche un calo fisico evidente durante la ripresa, lascia troppi spazi agli avversari che prima sfiorano il pari (gol annullato al 70' a Lingr), poi lo centrano al 75' su punizione, complice la sfortunata deviazione di Maggiore.

A complicare il tutto ci pensa uno spento Sandro Tonali: il giocatore del Milan si fa espellere per un pestone rifilato ad un avversario già a terra proprio sotto gli occhi del guardalinee. Gli azzurri ci provano anche in 10, e anzi, creano più opportunità negli ultimi 10 minuti, che in tutto il resto del secondo tempo: prima Jedlička salva su Gabbia, poi sfiorano la rete Maggiore, Scamacca e Sala, ma non basta, e il risultato si fissa sul pari.

Al 94' espulso anche Marchizza per somma di ammonizioni.

Le parole di Nicolato

Amaro nel post partita il Ct Nicolato: "Alcuni di questi ragazzi non hanno il ritmo partita, sicuramente nel secondo tempo si poteva fare un po' meglio; le partite sono difficili, complesse, siamo stati bravi in 10 a continuare a creare e anche un pizzico sfortunati. Gli squalificati?

È una cosa che non ci fa piacere, non ho visto bene gli episodi". Rammaricato anche Scamacca: "Abbiamo regalato un punto agli avversari". Al di là del bel gol segnato, molte le occasioni create dal giocatore del Genoa, reduce da una doppietta contro il Parma, che ha anche confermato il buon feeling con Patrick Cutrone: "Io e Patrick ci conosciamo dai tempi dell'under 17, siamo amici, ci conosciamo in campo e fuori". Per evitare la figuraccia di 2 anni fa, quando uscimmo ai gironi, sabato sera ci sarà bisogno di una grande Italia contro i campioni in carica della Spagna, e questo Scamacca (3 gol in 5 giorni) può diventare un fattore.