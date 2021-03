Conclusa la 25^ giornata di Serie A, si confermano le verve offensive di Atalanta e Inter (prime della classe per azioni offensive imbastite) la grande annata di Juan Musso, primo per parate (sei), bucato solo dal 16° rigore rossonero, trasformato da Franck Kessiè, che fa così 8 gol su 9 tentativi dal dischetto.

La Juve domina nell'area dello Spezia, il tridente Ronaldo-Chiesa-Kulusevski tocca 34 palloni in area avversaria, 13 tiri tra Ronaldo e Chiesa. Il Parma ha la rosa più "allargata", l'Inter la più "ristretta", il Crotone ha due "top" in difesa.

Approfondiamo quali sono stati i migliori vini campo delle varie partite.

La 25^ giornata e i suoi protagonisti

Juve-Spezia

Top: Federico Chiesa (gol 26' st). Settima marcatura stagionale, 7 nella fanta-pagella per il giocatore che ha più calciato in porta (4), è secondo per tiri (6, dietro a Ronaldo, che ha calciato 7 volte, segnando un gol e colpendo un palo). Il tridente offensivo bianconero è top anche per tocchi in area di rigore: 13 per Kulusevski, 12 per Chiesa, 9 per CR7. 20 tiri totali della vecchia signora, 2° miglior risultato di giornata. Menzione d'onore per CR7(67), che ha ufficialmente raggiunto Pelè al terzo posto dei marcatori all time (dietro a Romario e Bican), ed è diventato il primo giocatore a segnare 20 gol consecutivamente negli ultimi 12 tornei top-5 europei.

Sassuolo-Napoli

Top: Domenico Berardi.

Prima "propizia" l'autogol di Maksimovic su punizione, poi realizza dal dischetto, prima di colpire una traversa. 7 nella fante-pagella, 9° marcatura stagionale per il ventiseienne di Cariati, ieri 3° per tiri (6, di cui 3 in porta). Il Sassuolo arrivava a questo match come la 4° squadra per media di attacchi portati a partita: 37,3, per un totale di 859 attacchi, 125 tiri e 37 gol, e infatti è riuscita a bucare per tre volte la difesa azzurra.

Ma il Napoli non era da meno, essendo in questa graduatoria la 3° del torneo, e ha il terzo attacco, 52 marcature, una media di 2 gol a partita, leggermente alzata dalle tre reti di ieri sera. Nel corso dell'incontro fischiati addirittura 3 rigori.

Genoa-Sampdoria

Top: Zappacosta. Il laterale mette a segno la rete del momentaneo momentaneo vantaggio rossoblù e si merita un 7 nella fanta-pagella settimanale, facendo registrare uno sprint di 32,44 Km/h, lo scatto più veloce del turno.

I numeri del Genoa: 114.033, contro la 10° posizione dei blucerchiati (111.182 Km). Gli stakanovisti del match sono stati Zajic e Badelj, rispettivamente il 2° e 4° nella lega per chilometri macinati.

Cagliari-Bologna

Top: Rugani. Incornata vincente che permette al Cagliari di Semplici di bissare il successo ottenuto domenica contro il Crotone e superare momentaneamente (in attesa di sviluppi circa la partita contro la Lazio) il Torino, ora terzultimo. 7 in pagella per il difensore ventiseienne, alla sesta gara stagionale tra i sardi.

Fiorentina-Roma

Top: Diawara. Il suo gol segnato all'ultimo respiro che tiene agganciata la Roma all'Atalanta, che dista due lunghezze, a 49 punti. 7 in pagella per il centrocampista guineano ventitreenne. Spinazzola croce e delizia romanista, segna un gran gol ma poi disfa tutto con l'autorete che permette al 60' di pareggiare momentaneamente.

Biraghi, costretto ad uscire al 42' del primo, risulta comunque il giocatore con più cross: quattro.

Atalanta-Crotone

Top: Ilicic. 7.5 questa settimana per il fuoriclasse sloveno che mette a referto un gol e un assist per bomber Gosens. Ilicic è stato uno dei giocatori ad aver subito più falli di tutta la giornata, quattro, eppure è riuscito comunque, secondo la Lega, a mettere a segno il numero più alto di passaggi chiave, due, ben tre cross e 46 passaggi in avanti, secondo miglior dato di giornata. Nel Crotone si sono contraddistinti Golemic, 18 palloni recuperati, record di giornata, e Cordaz, in cima al podio per il numero di interventi, 6, insieme a Juan Musso.

Milan-Udinese

Top: Kessiè e Musso. Glaciale Kessiè (7 in pagella) che realizza al 97' il suo ottavo gol su rigore sui 9 calciati.

Milan che ha cercato molta verticalità, e infatti, ha ben tre giocatori nella top 5 di giornata per i passaggi in avanti: Romagnoli (47), Hernandez (40) e Kessiè (39). Hernandez si è anche piazzato in seconda posizione per i dribbling riusciti: sei. Musso condivide con Cordaz la prima per posizione per interventi, sei, e conferma il suo ottimo stato di forma. Gol dell'ex per Rodrigo Becão, prima marcatura stagionale per il difensore brasiliano.

Benevento-Verona

Top: Faraoni. Secondo gol stagionale per il capitano dell'Hellas (7 in pagella), dopo quello segnato al Genoa tre turni fa, che, è bene ricordarlo, ha servito anche quattro assist questa stagione. In casa Hellas buone notizie anche per Lasagna, che si sblocca, dopo otto turni a secco, l'ultima rete risale alla partita giocata contro il Napoli, lo scorso 10 gennaio, quando ancora vestiva la maglia dell'Udinese.

Parma-Inter

Top: Sanchez. Prova maiuscola, due tiri nello specchio e due gol, 7,5 il voto del Nino Maravilla, che arriva a 10 tra gol e assist (5/5). 62 gol in 25 partite: I numeri dell'annata nerazzurra. Ma l'Inter ha corso anche molto, è stata la squadra che ha carburato più chilometri: 117.759. Non da meno il Parma, che è stata la seconda in graduatoria, 115.241. Brozovic stakanovista di giornata: ben 13.885 km. 8 le occasioni da gol create dai nerazzurri (2° dato di giornata, dietro l'Atalanta, 13). A segno tra i ducali Hernani, alla 5° marcatura stagionale, che stacca Gervinho, e diventa con Juraj Kucka il goleador del Parma, che ha evidenti problemi nella finalizzazione: peggior attacco del torneo, solo 20 reti. Con l'ingresso di ieri sera di Graziano Pellé, il Parma ha impiegato 37 giocatori in stagione, record in serie A, l'Inter invece, con soli 22 giocatori impiegati, è l'ultima della graduatoria.