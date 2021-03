Questo giovedì 11 marzo alle ore 21 la Roma affronta lo Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Non è la prima volta che la Roma incontra lo Shakhtar: l'ultimo incontro fra le due compagini è stato dolcissimo per i giallorossi e risale alla stagione 2017-2018 con Di Francesco in panchina che guidò la Roma fino alla semifinale di Champions League e negli ottavi incontrò proprio lo Shakhtar di Fonseca. Dopo un'andata difficile in Ucraina finita 2-1 per i padroni di casa il ritorno a Roma si concluse 1-0: la decise Dzeko.

Chi potrebbe giocare nella Roma

Il tecnico giallorosso Fonseca avrà alcune scelte obbligate.

In porta sembra ormai aver preso i gradi da titolare Pau Lopez, mentre davanti a lui agirà sicuramente Mancini, in un grande momento di forma e reduce da un gol nell'ultima giornata di campionato contro il Genoa. Poi giocherà Smalling in mezzo e uno tra Kumbulla (non al meglio) e Cristante sulla sinistra.

A centrocampo a destra è confermato Karsdorp, con Spinazzola che agirà sulla fascia opposta, mentre in mezzo l'unico certo del posto è Pellegrini, con al suo fianco Villar che parte avvantaggiato su Diawara. Davanti Mkhitaryan è l'unica certezza, se Dzeko non dovesse farcela giocherà Mayoral. L'ultimo posto sulla trequarti potrebbe spettare a Pedro ma il catalano potrebbe essere anche usato a partita in corso, nel caso in cui uno tra Diawara o Cristante venisse schierato in mediana, facendo così scalare Pellegrini sulla trequarti.

L'assenza di Veretout peserà molto, perché il francese garantisce dinamicità e copertura a un reparto molto delicato come quello del centrocampo

La Roma cerca i quarti di Europa League

La Roma in Europa League non è mai andata oltre gli ottavi di finale, l'anno scorso fu il Sevilla ad eliminare i giallorossi in gara secca in pieno lockdown. Nel 2016-17 fu il Lione il "carnefice" dei capitolini con un punteggio complessivo di 5-4.

Insomma, non è certo una competizione con la quale i capitolini hanno confidenza, eppure quest'anno i buoni risultati maturati in campionato fanno ben sperare.

Nella scorsa edizione di Europa League lo Shakhtar venne eliminato in semifinale contro un'italiana, l'Inter, con un sonoro 5-0. Nella loro storia gli ucraini hanno vinto una Coppa Uefa nel 2009 quando la squadra era guidata da Mircea Lucescu.

Il match di ritorno è fissato per giovedì 18 marzo alle ore 18:55, in palio c'è un posto nei quarti di finale.