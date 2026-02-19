Il calcio italiano continua a raccontarsi anche – e soprattutto – attraverso i numeri dagli stadi e dalle trasferte. Numeri, divieti, sold out e limitazioni fotografano lo stato di salute delle tifoserie e, allo stesso tempo, le rigidità di un sistema che troppo spesso frena la passione.

Serie A, tanti tifosi del Torino a Genova

Tenendo presente che si tratta di dati parziali perché live, al giovedì sera in Serie A spicca il dato di Juventus - Como, con 1.200 tifosi ospiti pronti a farsi sentire: numeri importanti per una neopromossa, segnale di entusiasmo e identità forte.

Molto più contenuti i dati di Genoa - Torino (600) e Milan - Parma (250), mentre Roma - Cremonese si ferma a 125 presenze. Fa rumore, invece, la voce divieti: Lecce - Inter con restrizioni e Cagliari - Lazio addirittura vietata. Trasferte bloccate che penalizzano chi vive il calcio come appartenenza e sacrificio, non come rischio. Gare come Atalanta - Napoli, Fiorentina - Pisa e Bologna - Udinese restano da monitorare, ma il tema sicurezza continua a incidere più dei chilometri.

In Serie B il quadro è variegato per ora. Spiccano i 675 di Entella - Catanzaro e i 520 di Venezia - Pescara, due piazze che dimostrano seguito costante. Bene anche Padova - Bari (410), mentre Carrarese - Monza (200) e Juve Stabia - Modena (80) restano su numeri più contenuti.

Colpisce il dato minimo di Frosinone - Empoli (16): segnale di scarso appeal o distanza poco sostenibile. La Serie B, storicamente terreno di grandi trasferte, oggi alterna entusiasmo a settori ospiti spesso dimezzati da limitazioni preventive.

Serie C: grandi trasferte dei tifosi dell'Arezzo e del Benevento

In Serie C – Girone A, numeri più sobri ma significativi: 488 tifosi per Virtus Verona - Vicenza confermano la forza del tifo biancorosso anche lontano dal Menti. Il resto del girone si muove su dati più contenuti, con trasferte regionali che aiutano ma non sempre riempiono.

Nel Girone B, il dato simbolo è Gubbio - Arezzo: 1.175 presenze e settore ospiti sold out. Questo è il calcio che funziona: rivalità, passione, chilometri macinati e stadio colorato.

Segnali positivi anche per piazze storiche come Livorno e Ravenna, mentre altre gare restano su livelli più bassi.

Nel Girone C, ancora una volta convivono entusiasmo e restrizioni. Altamura - Benevento registra 931 presenze con sold out: tifoseria sannita protagonista assoluta. Ma pesano le trasferte vietate di Audace Cerignola - Casarano e Trapani - Cavese, che azzerano il dato e spengono l’atmosfera. Latina - Potenza si ferma a 38 unità, mentre altre gare come Casertana - Picerno o Catania - Giugliano restano indicatori importanti per misurare la temperatura del girone.

Il dato complessivo è chiaro: quando si lascia viaggiare i tifosi, i numeri arrivano. Quando si chiude, si impoverisce lo spettacolo.

Il sistema continua a scegliere la linea più prudente, ma così si rischia di allontanare proprio chi tiene vivo il calcio. La passione c’è. Va solo messa nelle condizioni di esprimersi.

Di seguito i dati delle prevendite in diretta.

Spettatori Serie A

Sassuolo - Verona

Juventus - Como (1.200)

Lecce - Inter (vietata)

Cagliari - Lazio (vietata)

Genoa - Torino (600)

Atalanta - Napoli (vietata)

Milan - Parma (250)

Roma - Cremonese (125)

Fiorentina - Pisa

Bologna - Udinese

Serie B

Frosinone - Empoli (16)

Mantova - Sampdoria (936, no gr.org., s.o.)

Padova - Bari (410)

Palermo - Südtirol

Venezia - Pescara (520)

Entella - Catanzaro (675)

Cesena - Spezia

Carrarese - Monza (200)

Juve Stabia - Modena (80)

Reggiana - Avellino (1.140)

Serie C- gir. A

Novara - Giana Erminio

Triestina - Cittadella (70)

Renate - Inter U23

Alcione Milano - Pergolettese

Lumezzane - Dolomiti Bellun.

Pro Vercelli - Trento

Arzignano - Ospitaletto

Brescia - Pro Patria

Lecco - AlbinoLeffe

V. Verona - Vicenza (488, s.o.)

Spettatori C- gir. B

Pianese - Guidonia (3)

Gubbio - Arezzo (1.100, fid.)

Livorno - Pineto

Torres - Vis Pesaro

Ravenna - Sambenedett. (vietata)

Campob. - Juventus U23

Pontedera - Ascoli (306)

Carpi - Bra

Ternana - Forlì

Girone C

A. Cerignola - Casarano (vietata)

Trapani - Cavese (vietata)

Latina - Potenza (38)

Casertana - Picerno

Atalanta U23 - Cosenza

Altamura - Benevento (931, s.o.)

Catania - Giugliano

Salernitana - Monopoli (11, fid., no gr.org.)

Crotone - Foggia

Sorrento - Siracusa

Discaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.