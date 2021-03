Domenica 21 marzo alle ore 12:30 ci sarà Hellas Verona-Atalanta, partita valida per la 28ª giornata di Serie A. Gli scaligeri, nella giornata precedente, hanno subito una sconfitta di misura per 3-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo di De Zerbi, dove alle reti di Dimarco e Lazovic per i gialloblu hanno replicato Traore, Locatelli e Djuricic per gli emiliani. La Dea, invece, ha ottenuto una convincente vittoria casalinga contro lo Spezia di Italiano, imponendosi per 3-1 con goal di Pasalic (2) e Muriel a cui ha inutilmente risposto Piccoli per i liguri.

Statistiche: durante gli ultimi cinque match disputati in Serie A tra le due squadre, a spuntarla in più occasioni è stata l'Atalanta con tre vittorie ottenute contro un bottino pieno dell'Hellas Verona, mentre un incontro è terminato con un pareggio.

Hellas Verona, Paro al posto di Juric in panchina

Mister Juric e il suo Hellas Verona affronteranno questo delicato match casalingo sapendo di trovarsi di fronte una tra le squadre più in forma del campionato. Ivan Juric, però, salterà la gara contro il suo mentore Gasperini a causa dell'espulsione per proteste rimediata al minuto 89 contro il Sassuolo, quindi in panchina si accomoderà il vice-allenatore Paro. Per insediare gli orobici, il tecnico del Verona potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Silvestri a difesa dei pali. Terzetto che avrà ottime chance di essere composto da Ceccherini, Magnani e Gunter. Cerniera di centrocampo che, con ogni probabilità, avrà come interpreti iniziali Faraoni e Dimarco come esterni, con Veloso e Tameze a far da scudo in mezzo.

I trequartisti titolari dell'incontro, invece, dovrebbero essere Barak e Zaccagni che avranno il compito di fornire assist all'unica punta Kevin Lasagna.

Atalanta, Pasalic probabile trequartista

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta non potranno permettersi passi falsi contro gli scaligeri per rimanere aggrappati alla zona Champions League. Per centrare la seconda vittoria consecutiva, il tecnico di Grugliasco potrebbe schierare il 3-4-1-2, con Sportiello in porta.

Difesa a tre che potrebbe essere formata da Toloi, Palomino e Djimsiti. In mezzo al campo, invece, i titolari potrebbero essere Maehle e Gosens ai lati con la coppia de Roon-Freuler che si posizionerà al centro del reparto. Pasalic, infine, dovrebbe agire come trequartista e si troverà probabilmente di fronte il tandem offensivo composto da Ilicic e Muriel.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Gunter, Ceccherini, Magnani, Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco, Zaccagni, Barak, Lasagna. Allenatore: Matteo Paro.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Palomino, Maehle, Freuler, de Roon, Gosens, Pasalic, Ilicic, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.