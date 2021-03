Domenica 21 marzo alle ore 15 si giocherà Juventus-Benevento, incontro valido per il 28° turno di Serie A. La Vecchia Signora, durante il 27° turno, ha ottenuto una vittoria fuori dalle mura amiche contro il Cagliari di Semplici, imponendosi per 3-1 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo a cui ha inutilmente replicato Simeone per i sardi. Gli "stregoni", invece, hanno subito una cocente sconfitta casalinga per 4-1 a opera della Fiorentina di Prandelli, dove alle reti di Eysseric e Vhlaovic (3) per la Viola, ha risposto Ionita per i campani. Durante gli unici tre incontri tra Benevento e Juventus ad avere la meglio in più occasioni sono stati i bianconeri, che hanno ottenuto due vittorie, mentre un match è terminato in parità.

In tutte e tre le partite, inoltre, entrambe le compagini sono andate a segno (Goal).

Juventus, probabile 3-5-2 per Pirlo

Andrea Pirlo e la sua Juventus, dopo l'eliminazione in Champions League per opera del Porto, saranno più che mai intenzionati a recuperare terreno in Serie A. Per battere i giallorossi, il tecnico lombardo potrebbe schierare il 3-5-2, con Buffon come estremo difensore. Terzetto che avrà ottime possibilità di essere formato da de Ligt, Bonucci e Danilo. In mezzo al campo, invece, McKennie, Arthur e Rabiot dovrebbero piazzarsi al centro, mentre Chiesa agirà da ala destra e Bernardeschi si posizionerà sul versante opposto. Kulusevski, infine, dovrebbe affiancare Cristiano Ronaldo per l'attacco bianconero. Ancora out Demiral, mentre nel frattempo saranno da valutare le condizioni di Dybala, Alex Sandro e Bentancur.

Benevento, out Depaoli, Falque e Letizia

Mister Inzaghi e il suo Benevento, dopo un inizio stagione al di sopra delle aspettative, stanno avanzando a tentoni nelle ultime uscite di campionato mancando dalla vittoria da 12 partite. Per tentare di mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, il tecnico ex Milan potrebbe scegliere il 4-3-2-1, con Montipò in porta.

Quartetto che sarà composto, con ogni probabilità, da Improta e Barba come terzini, mentre in mezzo al reparto arretrato ci saranno Tuia e Caldirola. Linea mediana che, invece, potrebbe avere come interpreti iniziali Hetemaj, Viola e Dabo. Alla trequarti di campo, infine, i titolari dovrebbero essere Caprari e Ionita che agiranno a supporto del vertice offensivo Gaich.

Ancora out Depaoli, Letizia e Falque.

Le probabili formazioni di Juventus-Benevento:

Juventus (3-5-2): Buffon, Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi, Rabiot, McKennie, Arthur, Chiesa, Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Benevento (4-3-2-1): Montipò, Improta, Tuia, Caldirola, Barba, Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Caprari, Gaich. Allenatore: Filippo Inzaghi.