Giovedì 18 marzo alle ore 18:55 ci sarà Shakhtar Donetsk-Roma, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'incontro d'andata tra le due squadre, disputato allo Stadio Olimpico di Roma è terminato con una netta vittoria dei giallorossi che si sono imposti col risultato di 3-0 grazie ai goal di Mancini, El Shaarawy e Pellegrini.

L'incontro verrà trasmesso su Sky Sport (canale 253) e Sky Sport 1 (canale 201) oltre che in streaming su SkyGo e NowTv.

Shakhtar Donetsk, ballottaggio Solomon-Taison sulla trequarti campo

Luis Castro ed il suo Shakhtar Donetsk si appresteranno a giocare questo match sapendo che ribaltare il risultato dell'andata sarà tutt'altro che semplice.

Per tentare di insediare i giallorossi, il tecnico lusitano potrebbe schierare il 4-1-4-1, con Trubin in porta. Difesa a quattro che potrebbe essere formata, almeno inizialmente, da Dodo ed Ismaily come terzini, mentre in mezzo al reparto si piazzeranno Matvienko e Vitao. Maycon, invece, agirà presumibilmente come frangiflutti. A trequarti campo i titolari dovrebbero essere Marlos e Alan Patrick a far da filtro centrale, nel frattempo Tete si posizionerà a destra ed uno tra Solomon e Taison occuperà la porzione sinistra del reparto, col classe '88 carioca che pare leggermente favorito per una maglia. Come vertice offensivo, infine, dovrebbe esserci dal primo minuto Moraes.

Roma, probabile modulo 3-4-2-1 per Fonseca

Mister Fonseca e la sua Roma affronteranno questa partita di ritorno della competizione europea essendo ben consci di non doversi adagiare sugli allori in merito al 3-0 dell'andata.

Per staccare il pass per i quarti di finale, il tecnico portoghese potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Pau Lopez a difesa dei pali. Ibañez, Mancini e Kumbulla dovrebbero essere il terzetto che comporrà il pacchetto arretrato dei giallorossi. Cerniera di centrocampo che, invece, potrebbe essere composta da Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce, con Cristante e Villar che si piazzeranno in mezzo.

Spazio sulla trequarti ad El Shaarawy e Pedro che agiranno a supporto dell'unica punta Borja Mayoral. Ancora out Mkhitaryan e Smalling per infortunio, mentre dovrebbe partire dalla panchina Pellegrini.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Roma:

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin, Dodo, Matvienko, Vitao, Ismaily, Maycon, Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison (Solomon), Moraes.

Allenatore: Luis Castro.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Kumbulla, Ibañez, Spinazzola, Villar, Cristante, Bruno Peres, Pedro, El Shaarawy, Borja Mayoral. Allenatore: Daniel Fonseca.