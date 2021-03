Il recupero della 24^ giornata di Serie A giocatori questo mercoledì 17 marzo tra Torino e Sassuolo si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 3-2, al termine di una partita a dir poco pirotecnica.

Il film della partita Torino-Sassuolo

Il match dell'Olimpico Grande Torino vede gli ospiti dominare la prima frazione di gioco con grande protagonista Domenico Berardi, autore di una doppietta.

Nella ripresa, però, i granata di Davide Nicola trovano le motivazioni giuste per dare inizio ad una rimonta pazzesca: Zaza segna al 77' e Mandragora trova il gol del pari al 86'.

I neroverdi di mister De Zerbi a quel punto non vogliono darsi per vinti, trovando una reazione con una bella azione in velocità che permette ad Obiang di calciare da appena dentro l'area di rigore; tentativo che viene sventato da una prodezza di Sirigu, il quale si lancia agilmente sul primo palo salvando il risultato.

Dopo il grande gesto tecnico del portiere granata ne arriva un altro al minuto 92: Ansaldi disegna una parabola perfetta per Zaza, il quale trova il tempo di inserimento giusto, schiacciando il pallone alle spalle di Consigli, siglando la doppietta personale e il gol che regala tre punti importanti al Toro.

Sorpasso in classifica dei granata sul Cagliari

Al termine tutta la panchina granata entra spontaneamente in campo per esultare con il compagno, ed eroe di giornata, Simone Zaza; festeggiamenti che fanno comprendere appieno l'importanza di questo risultato, evidenziando la gioia di una squadra che trova per la prima volta i tre punti in casa in questa stagione. Il dato più importante è di certo la risalita dal terzultimo posto in classifica e il sorpasso sul Cagliari: il Torino infatti adesso si rilancia con 23 punti, peraltro con una partita da recuperare, mentre i sardi sono a quota 22.

Il Torino, dopo lo stop forzato a causa delle positività da Covid-19, ha ancora a disposizione il recupero contro la Lazio per sperare in un ulteriore allungo dalla zona calda della classifica. Il match non si prospetta comodo per il Toro, tuttavia, la vittoria arrivata oggi potrebbe essere una buona iniezione di fiducia e, magari, rappresentare lo sliding-doors per riuscire a ottenere i punti necessari a staccare il biglietto per la prossima stagione di Serie A.

Lotta salvezza tutta da decidere

La lotta salvezza resta ancora perfettamente aperta. Il Torino ha dimostrato oggi di essere pronto a dar battaglia al Cagliari in quello che, ormai, sembra un testa a testa per l'ultima posizione utile per salvarsi. Il Crotone, seppur ultimo, ha dimostrato con buone prestazioni di voler giocare fino all'ultimo tutte le proprie carte a sua disposizione.

Il Parma, invece, ha dato un chiaro segnale alle dirette concorrenti nell'ultimo turno di campionato, superando a sorpresa un avversario di grosso calibro come la Roma, dimostrando di non essere ancora morto.

Sembrano essersi allontanate Fiorentina e Genoa, le quali, dopo un avvio disastroso di campionato, sono riuscite in un ottimo cambio di marcia. Ammirevole, finora, il percorso delle due neopromosse Benevento e Spezia, entrambe a quota 26 punti.

Insomma, in questa avvincente lotta per la salvezza, solo chi avrà la tenacia giusta riuscirà a salvaguardare la propria permanenza in Serie A.