L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Se in entrata, per stabilire la cifra che si potrà investire bisognerà prima capire chi ci sarà a capo del club e risolvere i problemi societari, in uscita avrebbero le idee chiare per cercare di racimolare un tesoretto importante da poter reinvestire, poi, proprio per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, anzi, avrebbe già indicato i giocatori da sacrificare sul mercato a giugno e tra questi ci sarebbe Matìas Vecino.

Vecino in uscita

Il primo giocatore che sembrerebbe essere in uscita in casa Inter è Matìas Vecino.

Il centrocampista uruguaiano è stato costretto ai box per diversi mesi a causa di un'operazione al ginocchio e solo domenica scorsa è tornato in campo giocando uno scampolo di partita contro il Torino. Il calciatore sembrava in uscita già la scorsa estate ma proprio questa operazione al ginocchio ha bloccato tutto (si parlava di uno scambio con il Napoli che avrebbe coinvolto Arkadiusz Milik).

Bisognerà vedere se l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, cercheranno di piazzarlo in qualche affare come contropartita tecnica o di cederlo. La sua valutazione, comunque, si aggirerebbe intorno agli 8-10 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza, visto che il classe 1991 è iscritto attualmente a bilancio per quasi 5 milioni di euro.

Le altre possibili cessioni

Matìas Vecino non sarebbe l'unico nome in uscita in casa Inter. Ci sarebbero altri due giocatori posti nella lista delle cessioni. Uno di questi è Radja Nainggolan, attualmente in prestito secco al Cagliari con ingaggio a carico dei rossoblu. L'intenzione dei nerazzurri è quella di cederlo a titolo definitivo e anche in questo caso la valutazione si aggirerebbe tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Una cifra che, comunque, difficilmente i sardi potranno permettersi di investire e proprio per questo motivo è molto probabile che il Ninja venga utilizzato come contropartita tecnica magari per arrivare a Alessio Cragno, individuato come il possibile erede di Samir Handanovic.

L'altro giocatore su cui l'Inter non avrebbe intenzione di puntare la prossima estate sarebbe Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno è arrivato a parametro zero, liberato dal Barcellona, ma sulle casse del club meneghino pesa il suo ingaggio, da oltre 6 milioni di euro a stagione. I nerazzurri cercano una sistemazione e vorrebbero incassare 5-10 milioni di euro, anche se in questo caso sarà più complicato trovare una sistemazione, non solo per l'alto ingaggio, ma anche perché non è più giovanissimo, essendo un classe 1987.