La 26esima giornata di Serie A si è conclusa da poco con la vittoria dell'Inter sull'Atalanta per 1-0. Per i nerazzurri decisivo il gol di Skriniar nella ripresa. I nerazzurri hanno vinto una partita importante per la posta in palio, riportandosi a +6 sul Milan e a +10 sulla Juve. Prova di maturità per la squadra di Conte, che ha affrontato una squadra dura e solida come quella di Gian Piero Gasperini. Gli uomini di Conte hanno saputo soffrire e difendere con le unghie e con i denti il gol di vantaggio. Per i bergamaschi, che escono a testa alta da San Siro, non è bastato il forcing finale.

Il film della partita

Conte non cambia modulo confermando il 3-5-2. Solo un cambio rispetto al match contro il Parma di giovedì scorso: dentro Vidal dal primo minuto, con Eriksen che parte dalla panchina. In attacco invece torna Martinez al fianco di Lukaku. Gasperini conferma Zapata in attacco. Il primo tempo è equilibrato. Le squadre sono molto aggressive e i contrasti tra i giocatori risultano molto decisi. Nella prima frazione due occasioni da gol per l'Atalanta su calcio d'angolo. Provvidenziale l'intervento di Handanovic su Zapata, che ci riprova subito dopo ma questa volta il suo colpo di testa viene salvato sulla linea da Brozovic. Nella ripresa Conte, dopo pochi minuti, cambia Vidal per Eriksen. Al minuto 54 l'Inter sblocca il match da calcio d'angolo.

Eriksen mette la palla all centro e, dopo una carambola, la sfera viene presa da Bastoni che subisce fallo, ma arriva sui piedi di Skriniar che di destro la piazza all'angolino. Inter in vantaggio. Subito dopo l'1-0 Lukaku ha l'occasione per raddoppiare, ma solo davanti al portiere non riesce a calciare perché Romero da dietro gli sporca il pallone evitando di farlo tirare.

Nonostante lo svantaggio l'Atalanta non si dà per vinta e assedia l'Inter nella sua metà campo gioco, senza trovare il goal.

Le pagelle dell'Inter

Handanovic 6,5 ottima la parata su Zapata nel primo tempo.

De Vrij 6: sempre attento in fase difensiva.

Skriniar 7,5: ha sofferto un po' con Zapata, ma ha trovato il goal decisivo.

Bastoni 6,5: buona prestazione in difesa.

Sempre attento e pulito.

Hakimi 6: non una grande prestazione. Non si è quasi mai visto sulla fascia destra.

Perisic 6: buona fase difensiva.

Brozovic 6: sempre importante il suo ruolo davanti la difesa.

Barella 6: poco preciso questa sera.

Vidal 5,5: prestazione sottotono del cileno. Troppi errori in fase difensiva.

Lukaku 5: non la miglior serata del belga. Si divora il goal del possibile 2-0.

Lautaro Martinez 6: buona la sua fase difensiva. Ha cercato di farsi notare con alcune giocate di qualità.