Giovedì 4 marzo alle ore 20:45 si giocherà Parma-Inter, partita valida per il 25° turno di Serie A. I gialloblu, nel corso della giornata precedente, hanno pareggiato col risultato di 2-2 allo Stadio Alberto Picco contro lo Spezia di Italiano, dove ai gol nella prima frazione di Karamoh e Hernani per i crociati ha risposto Gyasi (2) per gli spezzini nel secondo tempo. I nerazzurri, invece, si sono imposti a San Siro con un rotondo 3-0 ai danni del Genoa di Ballardini, grazie alle reti di Lukaku, Darmian e Sanchez. L'incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e sulle piattaforme streaming NowTv e SkyGo.

Negli ultimi sei match tra le due compagini in Serie A i nerazzurri hanno ottenuto il bottino pieno in due occasioni contro una vittoria dei crociati, mentre tre incontri sono terminati in parità.

Parma, ballottaggio Mihaila-Brunetta in attacco

Mister D'Aversa e il suo Parma navigano in penultima posizione a cinque lunghezze dalla zona salvezza e trovare il terzo risultato utile consecutivo in questo match li aiuterebbe a tenere vivo l'entusiasmo, sebbene l'avversario non sarà tra i più agevoli. Per tentare di impensierire la capolista, il tecnico gialloblu potrebbe optare per uno spregiudicato 4-3-3, con Sepe a difesa dei pali. Quartetto di difesa che, con ogni probabilità, avrà come interpreti dal primo minuto Conti e Gagliolo come terzini, con la coppia Bruno Alves-Bani che si piazzerà in mezzo al reparto.

A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere Kurtic, Hernani e Kucka. Tridente offensivo, infine, dove Mihaila e Brunetta potrebbero essere in lizza per una maglia, col giocatore "millennial" che pare avanti nelle gerarchie, per affiancare Cornelius e Karamoh.

Inter, da valutare le condizioni di Sensi

Antonio Conte e la sua Inter militano al vertice della Serie A con 56 punti ottenuti e il miglior attacco del torneo, grazie alle 60 reti messe a segno sinora.

Per centrare la sesta vittoria di fila in campionato, il tecnico ex Juventus potrebbe scegliere nuovamente il 3-5-2, con Handanovic in porta. Skriniar, De Vrij e Bastoni dovrebbero essere i tre titolari del pacchetto difensivo nerazzurro. Cerniera di centrocampo, invece, dove Perisic e Hakimi, che torna dopo la squalifica, saranno presumibilmente gli esterni, mentre Barella, Brozovic e uno tra Vidal ed Eriksen si piazzeranno a far scudo centrale.

Il calciatore danese ex Tottenham pare abbia più chance di partire dal primo minuto in questo match rispetto al centrocampista ex Barcellona. In attacco confermata, ancora una volta, la collaudata coppia Lukaku-Lautaro. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Sensi che, se recupererà in tempo, potrebbe giocare qualche scampolo di partita per mettere minuti sulle gambe.

Le probabili formazioni di Parma-Inter:

Parma (4-3-3): Sepe, Conti, Bruno Alves, Bani, Gagliolo, Kucka, Hernani, Kurtic, Karamoh, Cornelius, Mihaila (Brunetta). Allenatore: Roberto D'Aversa.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Vidal), Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.