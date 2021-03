Sabato 20 marzo alle ore 20:45 si giocherà Inter-Sassuolo, match valido per il 28° turno di Serie A. La compagine di Conte, nel turno scorso, ha fatto bottino pieno allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata guidati da Nicola, imponendosi per 2-1 grazie ai goal di Lukaku (penalty) e L. Martinez a cui ha replicato Sanabria per i piemontesi. Gli emiliani, nel recupero del 24° turno, hanno subito una sconfitta fuori dalle mura amiche contro il Torino di Nicola col risultato di 3-2, dove alla doppietta di Berardi per i neroverdi hanno risposto Zaza (2) e Mandragora per i granata.

Statistiche: le ultime tre partite disputate tra le due compagini nel campionato italiano sono terminate con almeno tre goal complessivi (Over 2,5).

Inter, out Vidal

Mister Conte e la sua Inter stanno viaggiando a un ritmo sostenuto in Serie A e le otto vittorie consecutive ne sono la dimostrazione. Per centrare il nono bottino pieno di fila, il tecnico salentino potrebbe schierare il 3-5-2, con Handanovic a difesa dei pali. Terzetto che sarà composto, con tutta probabilità, da Bastoni, De Vrij e Skriniar. Cerniera di centrocampo che, invece, dovrebbe avere come interpreti iniziali Eriksen, Brozovic e Barella a far da scudo in mezzo, mentre Perisic giocherà esterno sinistro e Hakimi agirà sul fronte destro. Tandem offensivo che sarà formato, c'è da scommetterci, da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Saranno da valutare le condizioni di Danilo D'Ambrosio (positivo alla Covid-19) mentre non sarà del match Arturo Vidal causa infortunio.

Sassuolo, da valutare le condizioni di Romagna e Bourabia

Roberto De Zerbi e il suo Sassuolo, dopo la partenza sprint in campionato, hanno rallentato il passo e adesso la zona Europa League dista sette lunghezze. I neroverdi, difatti, hanno conquistato 39 punti e si trovano all'ottavo posto ma, per centrare la settima posizione, bisognerebbe raggiungere la Lazio a 46.

Per rimettersi in carreggiata, il tecnico degli emiliani potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Consigli in porta. Difesa a quattro che potrebbe essere formata da Muldur e Rogerio come terzini, nel frattempo la coppia Chiriches-Ferrari si piazzerà al centro. Linea mediana, invece, che vedrà presumibilmente come interpreti Obiang e Locatelli. A trequarti campo, infine, i titolari dovrebbero essere Lopez, Berardi e Djuricic che agiranno a supporto del vertice offensivo Francesco Caputo.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Romagna e Bourabia.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo:

Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Skriniar, De Vrij, Hakimi, Brozovic, Barella, Eriksen, Perisic, L. Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Ferrari, Chiriches, Rogerio, Locatelli, Obiang, Berardi, Lopez, Djuricic, Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.