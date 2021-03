Uno dei reparti che l'Inter vorrebbe rinforzare nella prossima sessione estiva di calciomercato è quello d'attacco. A parte Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, infatti, Alexis Sanchez non sembrerebbe offrire le dovute garanzie fisiche mentre Andrea Pinamonti non convince e per questo potrebbe essere ceduto in prestito. Uno dei nomi che sarebbe finito nel mirino del club meneghino è quello di Andrea Belotti, già accostato ai nerazzurri nelle scorse sessioni. Il Torino starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi una sua cessione in estate alla luce del contratto in scadenza a giugno 2022.

Inter su Belotti

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti in vista della prossima estate. Il Gallo potrebbe infiammare la sessione estiva, visto che il Torino sarebbe costretto a cederlo. L'attaccante, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le trattative non sembrano decollare. In questa situazione di stallo, i granata dovranno cederlo per non perderlo a parametro zero l'anno dopo. I nerazzurri, però, non sono gli unici interessati al capitano del Toro, visto che dovranno battere la concorrenza di altri top club italiani, su tutti il Milan, la Roma e il Napoli.

Anche in questa stagione, il classe 1993 ha fatto spesso la differenza, nonostante il Torino sia in zona retrocessione, al terzultimo posto con 20 punti, a due lunghezze dal Cagliari quartultimo.

L'attaccante ha collezionato ventidue presenze in campionato, mettendo a segno undici reti e ben sei assist. Il Gallo starebbe pensando di lasciare i granata anche per una questione competitiva, visto che vorrebbe giocarsi un trofeo, avendo ventisette anni ed essendo al culmine della propria carriera e in estate si contenderà la maglia da titolare della Nazionale italiana con Ciro Immobile agli Europei.

La richiesta del Torino

Alla luce della situazione contrattuale, difficilmente il Torino potrà richiedere una cifra troppo alta per Andrea Belotti. Impossibile pensare ai 100 milioni di euro chiesti dal patron dei granata, Urbano Cairo solo qualche anno fa. L'Inter potrebbe sedersi al tavolo delle trattative provando ad inserire nell'affare una contropartita tecnica.

Un giocatore che piace da tempo al Torino è Matìas Vecino, valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino del centrocampista uruguaiano e un conguaglio tra i 20 e i 25 milioni di euro. Operazione che permetterebbe, inoltre, ad entrambe le società di realizzare anche una plusvalenza importante. Occhio anche al futuro di Andrea Pinamonti, che i granata potrebbero richiedere per ritrovarsi in casa il sostituto del Gallo, anche più giovane e da lanciare sul grande palcoscenico del campionato italiano con continuità.