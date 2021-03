Uno dei giocatori che ha sicuramente deluso le aspettative in questa stagione in casa Inter è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato voluto fortemente dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, che già lo scorso anno aveva premuto per il suo acquisto. Il suo contributo, però, non è stato dei migliori, tanto da finire nel mirino dei tifosi e perdere anche il posto da titolare indiscusso che, invece, aveva fino a qualche settimana fa. Alla luce di ciò starebbe prendendo quota uno scenario impensabile fino a qualche mese fa, con Vidal che potrebbe dire addio al termine di questa stagione.

Vidal sarebbe pronto all'addio

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Arturo Vidal. Per potersi rinforzare, infatti, il club nerazzurro dovrà prima sfoltire la rosa e cercare di abbassare il monte ingaggi: uno degli stipendi più alti percepiti è quello del centrocampista cileno, che ha un contratto fino a giugno 2022 con opzione per un'altra stagione, a oltre 6 milioni di euro a stagione.

Il rendimento del giocatore è stato sicuramente deludente, risultando protagonista in negativa soprattutto nell'avventura in Champions League, dove ha procurato il rigore del momentaneo vantaggio del Borussia Mönchengladbach ed è stato espulso nella gara cruciale contro il Real Madrid, a Milano. In campionato Vidal ha collezionato ventitré presenze, mettendo a segno una rete e due assist.

Proprio per questo il giocatore ha perso il posto da titolare, superato nelle gerarchie da Christian Eriksen, tornato ad alti livelli. E negli ultimi giorni starebbe prendendo quota una nuova ipotesi per il futuro del classe 1987, arrivato l'estate scorsa dal Barcellona a parametro zero. Si tratta del Flamengo, per cui Vidal non ha mai nascosto la propria passione.

L'indizio sul Flamengo

Ad ammettere la passione di Arturo Vidal per il Flamengo è stato il suo ex compagno di squadra Rafinha, in alcune dichiarazioni che sono state condivise dal centrocampista dell'Inter sul suo profilo Instagram: "Lui ama questo club e ho la certezza che un giorno giocherà con questa maglia. Vidal ha molta voglia di giocare nel Flamengo e ama molto questa società.

Quando abbiamo vinto la Libertadores nel 2019, è impazzito. Mi disse che avrebbe voluto giocare per il Flamengo e credo che in futuro potrebbe sicuramente vestire la maglia del club".

Il club nerazzurro potrebbe decidere anche di svincolare Arturo Vidal avendolo acquistato a parametro zero dal Barcellona e non realizzando una minusvalenza, oltre al fattore importante di risparmiare sul suo pesante ingaggio. Inoltre il Guerriero troverebbe un altro ex Inter, Gabigol, bomber del Flamengo.