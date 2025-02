L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, si trova al centro di un'indagine della Procura Federale per una presunta bestemmia pronunciata al termine del derby d'Italia contro la Juventus, giocato il 16 febbraio e terminato con la vittoria bianconera per 1-0. La vicenda riportata da Il Messaggero vede il procuratore Giuseppe Chiné alla ricerca dell'audio che possa confermare se l'argentino abbia effettivamente pronunciato un'espressione blasfema o meno.

Al momento le immagini video sono già state acquisite, ma non sono considerate prove sufficienti per procedere a una sanzione.

L'elemento chiave dell'indagine è l'audio della presunta imprecazione, che potrebbe determinare una squalifica di almeno un turno, come previsto dall'articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva. La norma infatti stabilisce che l'utilizzo di espressioni blasfeme durante una gara comporta automaticamente la squalifica.

La posizione dell'Inter e la difesa di Lautaro

Il club nerazzurro si dice tranquillo e segue con attenzione l'evoluzione della vicenda. Secondo fonti vicine alla società, Lautaro non avrebbe pronunciato alcuna bestemmia e il video analizzato dalla Procura non è sufficiente per stabilire la colpevolezza del giocatore. L'argentino stesso ha respinto ogni accusa dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa per 1-0, gara in cui ha segnato il gol decisivo: "Non l'ho mai fatto e quanto successo mi ha dato molto fastidio.

Cerco di trasmettere rispetto ai miei figli e chi mi conosce sa che persona sono. Sono tranquillissimo con me stesso".

Cosa rischia Lautaro Martinez

Se l'audio dovesse confermare l'espressione blasfema, Lautaro rischierebbe una giornata di squalifica. Tuttavia, l'iter dell'indagine richiede tempo e l'eventuale stop non arriverebbe in tempo per il big match contro il Napoli del 1° marzo.

Più probabile che una decisione venga presa nelle settimane successive, con la possibilità che l'argentino debba saltare gare come quelle contro Monza o Atalanta.

La Procura della Figc continua a indagare, ma senza l'audio non ci saranno sanzioni immediate. Questo aspetto è fondamentale, perché il solo labiale non è considerato una prova sufficiente per procedere.

La vicenda, dunque, rimane aperta e resta da vedere se nei prossimi giorni emergeranno nuove evidenze che possano chiarire definitivamente la posizione di Lautaro Martinez.

L'importanza di Lautaro per l'Inter e le implicazioni in campionato

L'Inter guida attualmente la classifica di Serie A e punta con determinazione allo scudetto. Lautaro Martinez sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, dopo un inizio di stagione in cui ha faticato a trovare la via del gol. La rete decisiva contro il Genoa nell'ultima partita ha confermato il suo stato di forma crescente e il suo ruolo imprescindibile nella corsa al titolo. Un'eventuale squalifica potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per i nerazzurri, che contano sul loro capitano per affrontare al meglio la fase cruciale della stagione.