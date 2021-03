L'Inter continua a testa bassa la sua galoppata verso lo scudetto, che a Milano manca da più di dieci anni. Il rendimento mostrato dalla squadra fino a questo momento è ottimo. Antonio Conte sta dirigendo un gruppo compatto, unito e molto motivato per raggiungere un obiettivo che , ora più che mai, è a portata di mano. Ma la volata finale verso il traguardo non distoglie la società nerazzurra da quelli che potrebbero essere i prossimi acquisti, che andrebbero a rafforzare una rosa già di per se ben costruita. Nel vedere l'Inter giocare, sembra che ogni tassello sia messo al posto giusto. Tutti i giocatori sono animati da un grande spirito di sacrificio nei confronti del proprio compagno di squadra.

Ciò non vuol dire che non manchino i rinforzi, soprattutto su alcuni reparti. In virtù di un possibile addio di Ashley Young, in scadenza di contratto, servirebbe un sostituto di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. Il croato ha cambiato faccia da qualche partita a questa parte, ma il suo sforzo è sicuramente eccessivo. Coprire una fascia di campo per 90 minuti non è semplice. Per questo c'è bisogno di un valido sostituto che possa permettergli di rifiatare qualche partita durante la stagione. Per questo, tra i vari profili analizzati fino ad ora, c'è una vecchia fiamma di Antonio Conte: Emerson Palmieri del Chelsea.

Il probabile addio di Emerson Palmieri al Chelsea

Emerson Palmieri è sempre stato l'oggetto dei desideri di Antonio Conte. Il tecnico salentino mostra di avere un certo feeling con alcuni giocatori che ha allenato in passato (vedi Vidal).

Palmieri è uno di questi. In più il giocatore brasiliano non sta vivendo un momento esaltante con il Chelsea. Il suo profilo non rientra tra gli schemi di Lampard, e non sembra andare meglio con il nuovo allenatore Turchel. Proprio per questo che l'interesse dei nerazzurri si è riacceso. L'Inter continua a monitorare la situazione e molte delle decisioni dipenderanno dal futuro societario del club, ancora incerto.

L'interesse del Napoli per Emerson Palmieri

L'Inter dovrà però sbaragliare la concorrenza per arrivare a prendere il giocatore brasiliano. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli, che ha un urgente bisogno di rinforzare il reparto di sinistra dopo l'ennesimo infortunio di Ghoulam e le ultime deludenti prestazioni di Mario Rui. Arrivare al giocatore, però, non è coì semplice: il Chelsea sarebbe disposto a dargli il via libera, ma solo ad alcune condizioni.

Una di queste è che il costo del cartellino del giocatore non andrebbe sotto i 20 milioni di euro. Cifra che spaventerebbe, e non poco, entrambe le società italiane. Per sapere come andrà finire, bisognerà attendere i prossimi sviluppi.