Uno dei reparti che l'Inter rinforzerà nella prossima sessione di calciomercato è molto probabilmente quello di centrocampo. I nerazzurri, infatti, potrebbero rivoluzionare quel reparto dato che potrebbero andare via Matìas Vecino, Roberto Gagliardini e Arturo Vidal, e occhio anche alla situazione relativa a Marcelo Brozovic. Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi sul centrocampista olandese del Manchester United, Donny Van De Beek. In Inghilterra il giocatore non sta trovando molto spazio e, per questo motivo, avrebbe chiesto la cessione al termine di questa stagione ai Red Devils.

Inter su Van De Beek

L'Inter, stando a quanto riportato dal Daily Star, avrebbe messo gli occhi su Donny Van De Beek in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri sono in cerca di elementi che possano alzare il tasso tecnico e il centrocampista olandese risponderebbe sicuramente a questi canoni. Il giocatore, inoltre, sarebbe scontento in Inghilterra e avrebbe chiesto al Manchester United la cessione. Arrivato dall'Ajax la scorsa estate per oltre 40 milioni di euro, il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Il tecnico dei Red Devils, Solskjaer, non a caso, lo ha spesso relegato in panchina. Fino ad ora sono state 13 le presenze raccolte in Premier League, con un gol messo a segno, a fronte di quattro presenze in coppa di Lega e sei in Champions League, partendo spesso dalla panchina.

Una situazione che ha creato grosso malcontento nel classe 1997, che rischia di perdere anche il posto in Nazionale, visto che giocando poco non riesce a trovare continuità. I nerazzurri lo hanno seguito anche la scorsa estate ma non hanno potuto fare un investimento così importante, preferendo investire gli stessi soldi per acquistare Achraf Hakimi dal Real Madrid.

La possibile trattativa

Dopo la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, difficilmente il Manchester United potrà pensare di recuperare l'investimento da 40 milioni di euro fatto l'estate scorsa. Per questo motivo i Red Devils per cedere Donny Van De Beek potrebbero anche pensare a una "soluzione ponte", come un prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto, che scatterebbe a determinate condizioni, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, che permetterebbe di non generare una minusvalenza.

Soluzione che farebbe comodo anche all'Inter, la quale in questo modo non dovrebbe subito fare un investimento sul suo cartellino, ma avrebbe la possibilità di valutare sul campo il giocatore che, comunque, potrebbe essere schierato sia come mezzala che come regista davanti alla difesa, rappresentando una valida alternativa a Eriksen, Brozovic e Barella.