In questa stagione la Juventus si sta godendo le prestazioni di Alvaro Morata. Lo spagnolo in estate è tornato a Torino e la sua seconda avventura in bianconero sta andando piuttosto bene: proprio per questo motivo, la società torinese sembra aver già deciso quale sarà il futuro del suo numero 9. Infatti, secondo i rumor sul web la strada sembra tracciata e la Juventus o riscatterà Morata oppure, come prevedono gli accordi, rinnoverà di un altro anno il prestito del bomber. Nei prossimi mesi Fabio Paratici deciderà che strada percorrere anche seguendo le esigenze di bilancio.

Morata si è ripreso la Juve

Alvaro Morata in questi mesi alla Juventus ha fatto piuttosto bene ed è uno dei titolarissimi di Andrea Pirlo. Quando lo spagnolo è in campo i bianconeri giocano meglio e le volte in cui è stato assente per infortunio la mancanza si è fatta sentire. Per questo motivo, la Juventus sembra orientata a puntare ancora su di lui. Perciò, nei prossimi mesi, la Juventus deciderà se riscattarlo già questa estate per circa 45 milioni oppure se versare altri 10 milioni all'Atletico Madrid per prolungare il prestito di una stagione. La decisione definitiva verrà presa anche in base alle esigenze di bilancio. Ma Morata, salvo sorprese, dovrebbe restare ancora alla Juventus.

Morata e la Juventus pensano alla gara contro il Benevento

La Juventus, oggi 16 marzo, si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la partita di domenica 21 marzo contro il Benevento. Per questa sfida una delle certezze di Andrea Pirlo è Alvaro Morata che sarà titolare al fianco di Cristiano Ronaldo. Per il resto, invece, il tecnico bresciano ha alcuni dubbi, ma ci sarà tutta la settimana per poterli risolvere.

Per la gara contro il Benevento, la Juventus dovrà fare a meno dello squalificato Juan Cuadrado. Al suo posto ci sarà certamente Danilo, anche sulla fascia sinistra dovrebbe esserci un cambio. Infatti, Alex Sandro, il 15 marzo è stato sottoposto ad accertamenti dopo il problema muscolare accusato contro il Cagliari. Il brasiliano non ha riportato nessuna lesione, ma l'impressione è che contro il Benevento verrà tenuto a riposo.

Al suo posto quasi certamente ci sarà Federico Bernardeschi. Ormai, il numero 33 juventino viene utilizzato da Andrea Pirlo in difesa e si sta ritagliando uno spazio importante. Contro il Benevento dovrebbe esserci qualche cambio anche a centrocampo, dove dovrebbe esserci il ritorno di Arthur che dovrebbe agire al fianco di Adrien Rabiot. Mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Federico Chiesa e ad uno fra Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Il 17 marzo la Juventus si ritroverà al JTC per proseguire la preparazione in vista del match contro il Benevento.