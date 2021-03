L'Inter di mister Antonio Conte guida la classifica con 6 punti di vantaggio sul Milan e 10 sugli acerrimi rivali della Juventus; lo scudetto è sempre più vicino, ma il tecnico leccese non ha nessuna intenzione di cullarsi sugli allori e insieme con la dirigenza nerazzurra avrebbe già iniziato a pianificare la prossima stagione.

L'Inter è sempre attenta alle occasioni di mercato. La società nerazzurra negli ultimi anni ha spesso attinto al mercato dei parametri zero, tra gli ultimi acquisti ci sono anche Arturo Vidal e Matteo Darmian. Durante il prossimo calciomercato estivo potrebbero essere diverse le occasione di mercato a titolo gratuito.

Fra i nomi che più interessano per la prossima stagione spiccherebbe anche quello di Sergio Aguero.

Inter su Sergio Aguero

Uno dei nomi che sarebbe tornato in auge in casa Inter sarebbe quello di Sergio Aguero. Il Kun è stato accostato anche nelle scorse sessioni di Calciomercato ai nerazzurri, ma l'affare non è andato mai in porto. Aguero lascerà il Manchester City a giugno: a renderlo noto è stato il club inglese mediante un comunicato ufficiale. Una storia che si interrompe dopo dieci stagioni e la bellezza di 257 gol segnati in 384 partite. Numeri impressionanti che fanno sognare tanti tifosi, tra i quali anche quelli nerazzurri.

Il club meneghino sarebbe sempre alla ricerca di un vice Lukaku, in modo da poter consentire al centravanti belga di rifiatare, visto che in questo momento non ha un calciatore con caratteristiche simili all'interno della rosa.

Lo stipendio di Aguero potrebbe essere un ostacolo per l'Inter

La bomba di mercato l’ha sganciata il Manchester City. Sergio Aguero lascerà il club inglese a fine stagione e a fine contratto. Un affare a parametro zero che stuzzica tutte le big d’Europa, anche l'Inter. Per la società nerazzurra l’età non sarebbe un problema, così come la permanenza di Lautaro Martinez: anzi, in questo caso più che a sostituire il Toro, Aguero andrebbe a fargli da partner considerando anche l'ottimo rapporto di amicizia che i due connazionali hanno ormai da diverso tempo.

Giocare nel terzetto con il suo amico e Romelu Lukaku potrebbe essere una motivazione abbastanza forte per giungere a Milano.

Il nodo diventa così l’ingaggio: attualmente, il Kun percepisce circa 15 milioni di euro in Inghilterra, il doppio rispetto a quanto percepiscono Lukaku e Eriksen, ovvero i due giocatori con l'ingaggio più alto dell'Inter.

Una cifra molto alta anche con l’aiuto del decreto crescita: l'Inter potrebbe infatti guadagnare una posizione di vantaggio e sa che le richieste di Aguero sono importanti. Alla sua prossima squadra chiederà infatti un triennale da almeno 10 milioni netti a stagione: al lordo, grazie al Decreto Crescita, all'Inter costerebbe 15 milioni di euro e non 20. Un triennale da 45 milioni complessivi e non 60. Tuttavia il club di Viale della Liberazione avrebbe comunque bisogno di una mano dell’attaccante argentino per abbassare ulteriormente i costi legati all'ingaggio. La trattativa resta complessa, anche a causa della forte concorrenza di Juventus, Psg e Barcellona.

Il Manchester City avrebbe messo Lukaku nel mirino

Intanto il nome di Romelu Lukaku viene accostato al Manchester City. Pep Guardiola, allenatore dei Citizens, è infatti un grande ammiratore dell'attaccante dell'Inter, arrivato in nerazzurro nell'estate del 2019 e fin qui autore di 53 gol in 77 presenze a Milano. Secondo quanto riporta The Athletic, da Manchester starebbero iniziando a cercare con insistenza un sostituto proprio di Sergio Aguero, destinato all'addio a fine stagione.

Lukaku si trova però in perfetta sinergia con Antonio Conte e il resto dell'ambiente nerazzurro, risulta dunque difficile pensare a un addio a fine stagione. I nerazzurri tuttavia chiedono almeno 120 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative.

Con una cifra del genere, d'altronde, il club meneghino potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Conte in tutti reparti, dalla difesa, agli esterni, fino ad individuare l'erede di Big Rom in avanti.