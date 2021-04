Archiviata la pausa per le nazionali, è tempo per la Juventus di preparare le difficili sfide di campionato contro Torino e Napoli. Due match ravvicinati che diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera. Oramai quasi sfumate le speranze scudetto, sarà importante per gli uomini di Pirlo conquistare almeno la Champions League. Non sarà semplice in quanto le squadre che lottano per i primi quattro posti sono tante e in forma ottimale. Fra queste c'è anche il Napoli, avversaria della Juventus il 7 aprile. La società bianconera potrà di nuovo visionare da vicino la punta messicana Hirving Lozano, protagonista di un'ottima stagione con la squadra campana.

Da quando è arrivato Gattuso sulla panchina del Napoli, Lozano è migliorato tantissimo diventando titolare inamovibile. Nelle ultime settimane è stato fermo per infortunio ma già dal match dell'Allianz Stadium potrebbe riprendersi la titolarità. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il messicano è finito nella lista mercato del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici.

La Juventus potrebbe acquistare Lozano durante il calciomercato estivo

La Juventus sarebbe interessata a Hirving Lozano. Secondo alcuni media sportivi spagnoli, infatti, la società bianconera potrebbe decidere di investire sul messicano. Non sarà però semplice trattare con il Napoli, da sempre bottega cara.

Il presidente De Laurentiis sarebbe disposto a cederlo, ma lo valuterebbe circa 50 milioni di euro. Somma che in questo momento non sarebbe sostenibile per molte società, anche quelle più ricche. La crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus potrebbe infatti limitare gli esborsi in cash durante il Calciomercato estivo.

Probabile quindi che le società si affidino al mercato dei parametro zero oppure agli scambi di mercato.

Il mercato della Juventus

La lista di mercato del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici comprende però altri profili importanti come possibili rinforzi nel settore avanzato. Nelle ultime ore, ad esempio, si parla di un interesse concreto della società bianconera per la punta del Manchester City Sergio Aguero, che lascerà a parametro zero la società inglese a giugno.

Piace anche Moise Kean, in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. La punta italiana in questa stagione sembra aver raggiunto la definitiva maturazione calcistica. Lo dimostrano i 17 gol realizzati su 33 partite disputate con la squadra francese. Si valuta anche una possibile offerta per Arkadius Milik, da gennaio all'Olympique Marsiglia. La punta ex Napoli potrebbe lasciare la società francese per circa 12 milioni di euro.