Durante il calciomercato dell'estate 2021, con una pandemia in corso che determina un fatturato sempre più basso per il mondo del calcio, sarà abbastanza difficile per le squadre di calcio italiane fare degli acquisti degni di nota.

In questo contesto la Juventus deve comunque provare ad aprire un nuovo ciclo vincente, anche ingaggiando dei calciatori importanti che riescano a fare fare un salto di qualità alla rosa bianconera.

I possibili movimenti di mercato a parametro zero della Juventus

Il ds Fabio Paratici sa che non può più sbagliare e sta iniziando a vagliare alcune opzioni importanti che potrebbero permettere alla Juventus di accaparrarsi degli ottimi calciatori a parametro zero e quindi a costi parecchio contenuti.

Tante le ipotesi valutate dal ds della società bianconera, che in giro per il mondo ha iniziato a prendere degli appunti davvero interessanti su chi lascerà la squadra attuale per la scadenza del contratto. Se per David Alaba le speranze sembrano quasi affievolite per l'alta richiesta di ingaggio da parte del terzino austriaco del Bayern Monaco, ci sono altri calciatori che potrebbero cadere a pennello nell'opera di ricostruzione della Juventus. Fra essi c'è Gigio Donnarumma, portiere del Milan, che ancora non ha rinnovato con la società milanese e che potrebbe quindi lasciare i rossoneri a parametro zero. Se la Juve dovesse riuscire a cedere Szczesny potrebbe davvero provarci, anche in virtù dei buoni rapporti col suo agente Mino Raiola.

Donnarumma in scadenza con il Milan: potrebbe arrivare a parametro zero.

Altro giocatore da tenere in gran considerazione è Memphis Depay, attaccante olandese del Lione che non ha nessuna intenzione di rinnovare con i transalpini e che potrebbe fare al caso di una Juve che ha avuto parecchia emergenza nel reparto avanzato in questa stagione, complice anche l'infortunio abbastanza lungo di Dybala.

Infine altri due profili sembrano aver catturato l'occhio di Paratici. Uno è il "Kun" Sergio Aguero, che andrà a scadenza col Manchester City e che potrebbe rappresentare un bel mix di forza ed esperienza per la società piemontese (anche se chiede un ingaggio parecchio elevato). L'altro è l'olandese Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool che vorrebbe cambiare aria dopo aver vinto tutto coi Reds di Klopp e per il quale l'Inter dell'ex bianconero Conte sembra attualmente in vantaggio.