L'inizio del 2021 per Zlatan Ibrahimovic si sta rivelando ricco di eventi piacevoli. Nonostante gli imprevisti fisici che ne stanno condizionando l'impiego, la punta svedese continua a rappresentare un punto di riferimento del Milan e non solo. Notizia recente infatti è la convocazione nella nazionale della Svezia del giocatore del Milan per i prossimi tre impegni, due match delle qualificazioni mondiali a Qatar 2022 contro Georgia e Kosovo e un'amichevole contro l'Estonia. Segnale evidente di come il commissario tecnico della nazionale svedese Andersson voglia affidarsi al classe 1981 sia per gli Europei 2021 e probabilmente anche per i mondiali in Qatar nel 2022.

L'eventuale partecipazione di Zlatan Ibrahimovic alla competizione mondiale per nazioni passa evidentemente dalla qualificazione della Svezia ma anche da una nuova stagione da protagonista in una società che lotta per grandi obiettivi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato questa società dovrebbe essere proprio il Milan. Il giocatore sarebbe al lavoro con il direttore generale Paolo Maldini per rinnovare il suo contratto con la società rossonera per un'altra stagione.

Ibrahimovic dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan fino a giugno 2022

Il Milan starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. La punta svedese sarebbe convinta di giocare almeno un'altra stagione anche in previsione mondiali in Qatar 2022, dove vorrebbe essere protagonista con la sua nazionale.

Non è un caso che sia stato recentemente convocato in nazionale dal commissario tecnico della Svezia Andersson. Attualmente Zlatan Ibrahimovic guadagna 7 milioni di euro netti a stagione. La nuova intesa annuale dovrebbe essere leggermente inferiore, l'unica differenza potrebbe essere l'aggiunta di alcuni bonus, più o meno facili da raggiungere. La conferma della punta svedese però passa anche dalla qualificazione in Champions League del Milan per la prossima stagione.

A undici giornate dalla fine del campionato la squadra di Pioli è seconda a 56 punti, a -9 dall'Inter prima. Quello che più conta però è la distanza dal Napoli quinto. La squadra di Gattuso ha 50 punti ma deve recuperare un match contro la Juventus.

Il mercato del Milan

Indipendentemente dal rinnovo di contratto di Ibrahimovic per la prossima stagione, il Milan potrebbe investire su almeno un'altra punta.

Il giocatore che potrebbe arrivare in caso di qualificazione alla prossima Champions League è Andrea Belotti. La punta del Torino va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto. Proprio per questo potrebbe rappresentare un'occasione di mercato e trasferirsi al Milan a prezzo vantaggioso.