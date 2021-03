La Juventus, questa sera 9 marzo, sarà in campo per affrontare il Porto nella gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Per i bianconeri ci sono buone notizie visto che Andrea Pirlo ha recuperato anche Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino, contro il Porto, dovrebbe essere titolare. L'altra novità di formazione, invece, dovrebbe riguardare il centrocampo dove dal primo minuto si rivedrà Arthur. Il brasiliano sta meglio e giocherà al fianco di Adrien Rabiot. Mentre per quanto riguarda Chiellini bisognerà attendere ancora qualche ora per avere la certezza di vederlo in campo dal primo minuto.

Infatti, il numero 3 juventino è in ballottaggio con Merih Demiral.

Rifinitura per la Juventus

Questa mattina 9 marzo Andrea Pirlo ha fatto svolgere una rifinitura ai suoi ragazzi in vista della sfida contro il Porto. Infatti, il tecnico bresciano ha voluto fare ulteriori valutazioni in campo per capire chi schierare da titolare nella gara di stasera. Infatti, Andrea Pirlo ha dovuto testare le condizioni di Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino è appena rientrato dopo il problema accusato nella seconda metà di febbraio. Al momento, Chiellini è ancora in ballottaggio con Demiral e il dubbio verrà risolto solo nel tardo pomeriggio dopo la riunione tecnica. Per il resto, invece, le scelte di formazione di Andrea Pirlo sembrano fatte. A difendere i pali della Juventus ci sarà Wojciech Szczesny.

Davanti a lui ci saranno Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Alex Sandro. A completare la retroguardia ovviamente ci sarà uno fra Chiellini e Demiral. A centrocampo, invece, dovrebbe toccare al quartetto formato da Weston McKennie, Arthur, Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Il numero 14 juventino sembra nettamente favorito su Aaron Ramsey. In attacco, invece, non ci sono dubbi e toccherà alla coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

La Juventus ritrova anche de Ligt

Per la gara contro il Porto, Andrea Pirlo ha ritrovato delle pedine importante. Infatti, la Juventus ha convocato anche Matthijs de Ligt. Dunque, il difensore olandese sarà in panchina visto che è reduce da un problemino al polpaccio.

In ogni caso, Andrea Pirlo ha maggiori alternative rispetto alle ultime sfide visto che all'appello mancano solo Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. Quest'ultimo è positivo alla Covid-19 e la speranza è che rientri il prima possibile. Mentre per quanto riguarda Dybala ancora non ci sono certezze sul suo rientro.