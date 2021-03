La Juventus nei prossimi mesi sarà impegnata ad una grande lavoro sul mercato. La società bianconera infatti dovrà valutare infatti il futuro professionale dei tanti giocatori con un contratto prossimo alla scadenza. In particolar modo le situazioni di più difficile risoluzione sono quelle riguardanti Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. La punta argentina attualmente non ha trovato l'intesa sul rinnovo contrattuale, ci sarebbe infatti distanza fra offerta della Juventus e richiesta del giocatore. Per quanto riguarda invece la punta portoghese, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di rimanere o meno a Torino per l'ultimo anno di contratto.

Ci sono diversi pareri contrastanti fra gli addetti ai lavori, c'è chi sostiene la probabile partenza in estate del portoghese, c'è chi invece è convinto possa rimanere ancora alla Juventus. A sostegno di quest'ultima considerazione si schiera anche l'agente sportivo Beppe Bozzo. In una recente intervista ha dichiarato che il portoghese secondo lui rimarrà a Torino per riprovare a vincere la Champions League.

Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus per riprovare a vincere la Champions League

In una recente intervista Beppe Bozzo si è soffermato sul futuro professionale di Cristiano Ronaldo. L'agente sportivo ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo è un vincente e come tale penso che rimarrà alla Juventus anche la prossima stagione per riprovare a vincere la Champions League".

Secondo Bozzo, quindi, il portoghese rispetterà l'attuale contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Ha poi voluto consigliare anche due acquisti per il futuro alla Juventus dichiarando: "Penso a un italiano giovane come Scamacca". Ha poi aggiunto: "Per il centrocampo dico Locatelli tutta la vita, conosce la Serie A e ha la maturità da campione".

La Juventus sarebbe interessata a Locatelli

Il consiglio di Bozzo in merito all'investimento su Manuel Locatelli potrebbe essere colto dalla Juventus. D'altronde gran parte dei giornali sportivi italiani sostiene che la società bianconera abbia individuato proprio nel giocatore del Sassuolo il rinforzo ideale per la mediana. Non sarà semplice acquistarlo, anche perché il suo prezzo di mercato è destinato ad incrementare nei prossimi mesi.

Locatelli infatti è già parte integrante della nazionale italiana, avendo collezionato sei presenze. Con ogni probabilità sarà convocato per l'Europeo 2021, competizione in cui potrebbe mettere in evidenza tutte le sue qualità. Attualmente il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, per questo la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo prima dell'Europeo 2021, così da evitare che la sua valutazione possa crescere ulteriormente.