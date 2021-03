Napoli e Juventus negli ultimi anni sono state grandi rivali sportive. La squadra campana prima del ritorno dell'Inter in questa stagione è stata la vera antagonista della squadra bianconera nella lotta scudetto. Nella stagione 2017-2018 il Napoli fu vicinissimo ad interrompere il dominio incontrastato della Juventus. Alla fine però fu la squadra allenata allora da Allegri riuscì a battere quella guidata da Maurizio Sarri. I dissidi fra le due società si sono ripetuti in questa stagione in occasione della mancata disputa di Juventus-Napoli del 4 ottobre, con i campani che non si presentarono a Torino su consiglio dell'Asl territoriale per evitare rischi contagi da coronavirus.

A tal riguardo il match alla fine verrà recuperato il 7 aprile ma la sensazione è che nei prossimi mesi fra Napoli e Juventus il rapporto possa consolidarsi in maniera importante. In ballo infatti ci sarebbero questioni politiche urgenti da risolvere, ovvero l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio.

Possibile alleanza politica Napoli-Juventus per diritti televisivi di Serie A

Sembra infatti che il Napoli abbia rifiutato l'introduzione dei fondi per la gestione dei diritti televisivi del campionato italiano e sarebbe più propenso a cederli per il prossimo triennio all'emittente televisiva Dazn. Il presidente del Napoli avrebbe convinto anche il massimo dirigente della Juventus Andrea Agnelli a sostenere tale decisione.

Il principale problema dei fondi è che in caso di cessione a questi dei diritti televisivi, le società di Serie A sarebbero vincolate a non partecipare ad altre competizioni rispetto al campionato italiano o a quelle stabilite dalla Uefa. Negli ultimi mesi si parla molto dell'idea di lanciare una Superlega. In caso di adesione all'offerta dei fondi, le grandi società italiane non potrebbero aderire quindi alla Superlega.

Per questo si starebbe andando sempre più nella direzione di accettare le offerte dell'emittenti televisive. A tal riguardo la sfida riguarderà come al solito Dazn e Sky. Entro marzo le società di Serie A dovranno decidere in quanto andranno in scadenza le offerte delle due emittenti televisive.

Napoli e Juventus hanno confermato la loro decisione a favore di Dazn

C'è ancora molta incertezza su quale sarà l'emittente televisiva che acquisterà i diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio. Attualmente sono nove le società a favore di Dazn, ovvero Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese. Il Cagliari ha scelto di non votare mentre tutte le altre (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) in questa settimana hanno deciso di astenersi. Nei prossimi giorni si arriverà inevitabilmente ad una decisione definitiva. Servono 14 voti a favore per prendere una decisione ufficiale sull'assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo triennio. Sky Sport ha offerto 750 milioni di euro lanciando anche la proposta di un canale tv della Lega di Serie A.

Dazn invece offre 830 milioni di euro in streaming, 7 partite in streaming e 3 in condivisione.