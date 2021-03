L'Italia ha raccolto un'importante vittoria contro l'Irlanda nel primo match del girone di qualificazione ai mondiali in Qatar nel 2022. 2 a 0 il risultato finale, anche se nel secondo tempo la squadra irlandese è andata vicina a segnare. Ottima la prova di Giorgio Chiellini, che ha dato ampie garanzie in difesa insieme al suo compagno di squadra nella Juventus Leonardo Bonucci.

E proprio la Juventus è stato uno degli argomenti di discussione della conferenza stampa di presentazione Italia-Irlanda del Nord tenutasi il giorno prima del match. Insieme al commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato proprio il capitano della squadra bianconera e della nazionale italiana.

Sulla situazione attuale della Juventus Giorgio Chiellini ha dichiarato: "Il problema è della Juventus in generale, non di Pirlo, la squadra non ha fatto ciò che ci si sarebbe aspettati". Sul momento difficile che sta vivendo in bianconero il difensore ha voluto dare una visione ottimistica dichiarando: "Peggior momento? Ne ho vissuti di peggiori, adesso vedo tanta luce". Chiellini non ha poi voluto aggiungere altro sull'argomento sottolineando come sia Nedved che Paratici avessero spiegato in maniera esaustiva la situazione attuale alla Juventus.

Giorgio Chiellini sulla nazionale italiana

Il capitano della Juventus e dell'Italia ha poi dichiarato: "Vivere questo ambiente ti dà molto, a prescindere dal momento della Juventus". Chiellini si è poi soffermato sul potenziale della nazionale italiana sottolineando come siano arrivati nella rosa azzurra giocatori di grande qualità.

Ha infatti aggiunto: "C'è grande potenzialità e voglia di confrontarsi. Poi vedremo a giugno, perché in questo incastro non ci sono stati test match come negli altri anni". Ha poi voluto elogiare il suo compagno di nazionale e di squadra Leonardo Bonucci dichiarando come lui sia già un capitano sia nella Juventus che nella nazionale italiana.

Il futuro professionale di Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini sarà il riferimento della nazionale italiana nell'Europeo 2021 previsto la prossima estate. Si parla anche di un suo possibile addio al calcio giocato dalla prossima stagione. I continui infortuni muscolari infatti starebbero portando il centrale a valutare la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo.

Di certo il mondiale in Qatar previsto nel 2022 potrebbe rappresentare uno stimolo per Chiellini nel continuare a giocare almeno un'altra stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus lascerà piena libertà al centrale di decidere il suo futuro professionale. In ogni caso una volta smesso di giocare Chiellini dovrebbe rimanere in bianconero come dirigente.