La Juventus in estate potrebbe decidere di cedere diversi giocatori della rosa bianconera. Si parla soprattutto della possibile partenza dei senatori. Buffon e Chiellini potrebbero non rinnovare il loro contratto in scadenza a giugno 2021, allo stesso tempo si discute della possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe rimasto molto deluso dall'eliminazione dalla Champions League e potrebbe decidere di lasciare Torino nonostante abbia ancora un anno di contratto con la società bianconera. Difficilmente però la Juventus troverà società in grado di investire almeno 50 milioni di euro sul cartellino del giocatore.

Per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe definirsi uno scambio di mercato con qualche società interessata al portoghese. Ronaldo potrebbe finire al Paris Saint Germain in cambio di Mauro Icardi. Allo stesso tempo si parla anche di un possibile ritorno del portoghese allo Sporting Lisbona. In tal caso alla Juventus potrebbe arrivare il talento Pedro Goncalves. In ultimo non è da scartare la possibilità di uno scambio di mercato con il Manchester United, con Ronaldo che finirebbe in Inghilterra e Pogba che ritornerebbe alla Juventus.

Ronaldo potrebbe rientrare in uno scambio di mercato

Dei possibili scambi prima menzionati il più fattibile sembrerebbe essere quello con il Manchester United. La società inglese sta ritornando a livelli importanti grazie anche alla guida tecnica di Solskjaer.

Attualmente seconda in classifica nel campionato inglese, lo United ha recentemente battuto il City nel derby di Manchester. Ronaldo potrebbe essere un valore aggiunto in una squadra che dalla prossima stagione potrebbe lottare con più convinzione in campionato ed in Champions League. Sembrerebbe fattibile anche il ritorno alla Juventus di Paul Pogba, che non ha mai nascosto di essere molto affezionato alla società bianconera.

D'altronde dal 2012 al 2016 è stato un punto di riferimento importante della Juventus ed è cresciuto come giocatore e come uomo.

Il mercato della Juventus

Nelle ultime ore però si parla anche del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Lo stesso Zidane, in una recente intervista, è stato sibillino su una domanda specifica in riferimento al possibile ritorno di Ronaldo a Madrid.

Ha infatti dichiarato che in questo momento è un giocatore della Juventus lasciando intendere che le cose potrebbero cambiare a fine stagione. L'eventuale cessione di Ronaldo garantirebbe alla Juventus circa 50 milioni di euro, oltre ad un risparmio sul monte ingaggi da 60 milioni di euro (stipendio lordo del portoghese). Soldi che potrebbero ritornare utili per acquistare Erling Haaland.