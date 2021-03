La Juventus in estate potrebbe investire soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Le difficoltà sulla mediana riscontrate in questa stagione starebbero portando la dirigenza a valutare l'acquisto di un regista di qualità che sappia incrementare il livello tecnico della squadra. Serve inoltre un giocatore abile non solo nell'impostazione di gioco ma anche nella verticalizzazione verso le punte. Si parla del possibile arrivo di Manuel Locatelli del Sassuolo e di quello di Aouar del Lione. Per quanto riguarda il settore avanzato, molto dipenderà dal futuro professionale delle punte attualmente nella rosa bianconera.

Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere un'altra stagione, dubbi invece sulla permanenza di Morata e soprattutto su quella di Paulo Dybala. L'argentino dovrebbe ritornare disponibile nel derby contro il Torino. Indipendentemente dal contributo che potrebbe dare da qui a fine stagione, la punta argentina potrebbe lasciare la Juventus per le difficoltà che si stanno riscontrando nel rinnovo contrattuale. Ci sarebbe troppa distanza fra l'offerta bianconera e le richieste del giocatore.

Possibile scambio di mercato con Icardi o Griezmann

Se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, Dybala probabilmente lascerà Torino. D'altronde il contratto in scadenza a giugno 2022 porta la Juventus a valutare una cessione immediata per evitare rischi di perderlo a parametro zero.

La società bianconera lo valuta circa 75 milioni di euro, una somma che attualmente sembra sostenibile da pochissime società europee. Per questo è più probabile uno scambio di mercato. Nelle ultime ore si parla di una possibile trattativa con il Paris Saint Germain, con Dybala che si trasferirebbe a Parigi e Icardi a Torino. Altra ipotesi potrebbe essere il trasferimento del nazionale argentino a Barcellona, con Griezmann che finirebbe in bianconero.

Difficile pensare che la punta francese accetti però di ridursi lo stipendio, considerando che la Juventus ha stabilito come limite massimo per gli stipendi per i nuovi acquisti 10 milioni di euro a stagione. Attualmente Griezmann guadagna poco meno di 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe provare a cederlo anche senza scambio di mercato.

Si parla infatti di un interesse concreto di alcune società inglesi per l'argentino. Manchester United e Tottenham sarebbero pronte ad investire circa 50 milioni di euro per il giocatore. Somma però che la società bianconera non riterrebbe adeguata in quanto lo valuterebbe circa 75 milioni di euro. Non è da scartare neanche la possibilità che Paulo Dybala possa rivedere le pretese economiche e rinnovare con la Juventus, soprattutto se non dovesse esserci nessuna società ad accontentare la Juventus sul costo del cartellino e il giocatore sullo stipendio.