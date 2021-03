La Juventus la prossima stagione potrebbe decidere di investire in maniera decisa su centrocampo e settore avanzato dopo le difficoltà tecniche incontrate in questa stagione. La società bianconera sarebbe pronta ad allestire una rosa competitiva anche per 'accontentare' le ambizioni di vittoria di Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti per rimanere vorrebbe avere la certezza di poter lottare per grandi traguardi in bianconero. Per il centrocampo i nomi avvicinati alla Juventus sono diversi: si va da Paul Pogba del Manchester United (in scadenza a giugno 2022 con la società inglese) a quelli più 'abbordabili' dal punto di vista economico come Manuel Locatelli del Sassuolo e Houssem Aouar del Lione.

Per quanto riguarda la punta che potrebbe affiancare Cristiano Ronaldo, sono due i nomi su cui sta lavorando la Juventus. La società bianconera vorrebbe riportare a Torino Moise Kean, che in questa stagione ha raggiunto la definitiva maturazione calcistica. 17 i gol realizzati in 33 partite con il Paris Saint Germain, squadra in cui si è trasferito in prestito la scorsa estate dall'Everton.

La Juventus potrebbe investire su uno fra Kean o Aguero

Ad agevolare l'eventuale arrivo di Moise Kean alla Juventus ci sarebbe una sorta di gentle agreement fra Juventus e Everton stabilito al momento della cessione della punta classe 2000 nel 2019 dai bianconeri agli inglesi. In base a questo 'patto' la Juventus avrebbe la possibilità di riportare a Torino la punta classe 2000 nel caso in cui riuscisse a pareggiare le offerte delle società interessate all'acquisto della punta italiana.

La società bianconera però valuta anche altri nomi per il settore avanzato. Si parla infatti del possibile arrivo di Sergio Aguero, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Manchester City. La punta argentina infatti rappresenterebbe un investimento vantaggioso, l'unico dubbio riguarda la sua tenuta atletica considerando che in questa stagione sta raccogliendo pochissimo minutaggio nella squadra inglese.

Il mercato della Juventus

Uno fra la punta dell'Everton Moise Kean o quella del Manchester City, Sergio Aguero, potrebbe quindi rinforzare il settore avanzato dalla Juventus. Il loro eventuale arrivo presupporrebbe però la cessione di Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera. Potrebbe essere rinnovato il prestito di Alvaro Morata con l'Atletico Madrid, allo stesso tempo però la Juventus potrebbe investire anche su una quarta punta.

Si valuta l'arrivo di Arkadius Milik del Marsiglia o di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Giocatori che andrebbero quindi a rappresentare l'alternativa alla punta titolare della Juventus.