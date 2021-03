La Juventus in estate potrebbe decidere di investire a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe infatti arrivare almeno un regista e un'alternativa ad Alvaro Morata. Non dovrebbero esserci degli investimenti invece in difesa, se non per rinforzare le fasce. Al centro invece dovrebbero essere i confermati i quattro giocatori attualmente presenti nella rosa bianconera, ovvero Bonucci, de Ligt, Chiellini e Demiral. A questi dovrebbe aggiungersi in pianta stabile in prima squadra Radu Dragusin, che nelle prossime settimane dovrebbe firmare il rinnovo di contratto.

Intanto però, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e confermate da alcuni giornali sportivi italiani, sarebbero arrivate delle offerte alla Juventus per il difensore centrale Mathijs de Ligt.

L'ex Ajax vanta diversi estimatori, in Inghilterra e in Spagna. Ci sarebbero Liverpool, Barcellona e Real Madrid sul giocatore. Secondo alcune indiscrezioni, le tre squadre sarebbero pronte a spendere anche 100 milioni di euro per il difensore centrale. La società bianconera riterrebbe però incedibile il nazionale olandese.

Juventus, presunte offerte per de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe rifiutato diverse offerte per de Ligt. La società bianconera considera il difensore olandese il presente e il futuro della difesa bianconera. Da qui la decisione di ritenerlo incedibile, nonostante sarebbero arrivate offerte da 100 milioni di euro. Anche la scorsa estate la società bianconera avrebbe respinto diverse offerte superiori ai 35 milioni di euro per un altro difensore, ovvero Demiral.

Il centrale turco piaceva infatti in Inghilterra, a Leicester ed Arsenal.

Il mercato della Juventus

Dando per scontata quindi la conferma per la prossima stagione di tutti i difensori centrali già presenti nella rosa, la Juventus potrebbe decidere di investire a centrocampo e nel settore avanzato. L'idea quella di è finanziare gli acquisti anche da alcune cessioni pesanti.

I maggiori indiziati ad essere ceduti a titolo definitivo la prossima estate sono Douglas Costa, De Sciglio, Rabiot, Ramsey e Bernardeschi. Tutti i giocatori che, qualora dovessero lasciare la Juventus, potrebbero garantire una somma superiore ai 100 milioni di euro. Denaro che potrebbe essere utile per arrivare a uno fra Locatelli e Aouar. Inoltre, si starebbe seguendo Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione a giugno 2021.