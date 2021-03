Anche lo scorso weekend ha brillato il talento di Erling Haaland. La punta del Borussia Dortmund infatti ha realizzato due gol nella sconfitta per 4-2 della sua squadra contro il Bayern Monaco. La punta norvegese aveva portato in vantaggio per 2- 0 il Borussia Dortmund, la squadra bavarese ha però dimostrato per l'ennesima volta di essere la propria forza rimontando fino al 4-2 finale.

Erling Haaland però continua a stupire e potrebbe rappresentare uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto del Manchester City per il classe 2000.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la società inglese avrebbe deciso di mollare la pista Haaland per dedicarsi a Harry Kane, che a fine stagione potrebbe lasciare il Tottenham. Questo sarebbe una buona notizia anche per la Juventus, la quale spera a questo punto che il giocatore possa rimanere un'altra stagione a Borussia Dortmund. In questo modo a giugno 2022 potrebbe usufruire della clausola presente sul contratto di Haaland da 75 milioni di euro.

Il Manchester City potrebbe acquistare Kane in estate

Il Manchester City potrebbe investire su Kane rinunciando quindi alla possibilità di acquistare Haaland. La società inglese vorrebbe la punta inglese perché lo riterrebbe il giocatore giusto per raggiungere la tanto attesa Champions League.

Di conseguenza Haaland non rappresenterebbe più un obiettivo di mercato del Manchester City. Il norvegese potrebbe rimanere un'altra stagione al Borussia Dortmund e aspettare giugno 2022 per lasciare la Germania. D'altronde nel suo contratto ci sarebbe una clausola rescissoria che lo libererebbe dopo il pagamento di 75 milioni di euro. La Juventus spererebbe in questa evoluzione della situazione, confidando anche in un miglioramento della situazione finanziaria della società.

Così potrebbe presentare un'offerta per il giocatore, ritenuto il profilo ideale per sostituire Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti va in scadenza di contratto proprio a giugno 2022 con la società bianconera e potrebbe non rinnovare il suo contratto.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus però la prossima estate dovrà necessariamente rinforzare il settore avanzato oltre che il centrocampo.

Potrebbe arrivare un giocatore a parametro zero, piace soprattutto Memphis Depay del Lione.

Da valutare anche una possibile offerta per Moise Kean. La Juventus potrebbe offrire all'Everton il centrocampista Rabiot come contropartita tecnica. La punta classe 2000 però piace anche al Paris Saint Germain, dove attualmente gioca in prestito.