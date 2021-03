Il Calciomercato estivo potrebbe essere caratterizzato da diverse trattative interessanti, tra cui quella tra la Juventus e il Psg per Mauro Icardi. D'altronde la scorsa sessione estiva è stata condizionata in maniera evidente dalla pandemia ed è durata solo un mese. Dalla prossima, invece, il mercato estivo dovrebbe essere sempre strutturato nei soliti tre mesi, ci sarà quindi occasione per le società di ponderare gli investimenti.

Dovrà farlo anche la Juventus, impegnata probabilmente in un grande lavoro fra cessioni ed acquisti. Si penserà dapprima ad alleggerire la rosa, cercando anche di ricavare un tesoretto utile da investire sul mercato.

I rinforzi dovrebbero riguardare il ruolo di terzino sinistro, di centrocampo e quello di punta. Si starebbe infatti lavorando ad un'alternativa nel settore avanzato. In questi giorni si parla di un interesse per Memphis Depay e per Arkadius Milik, uno dei quali potrebbe arrivare come quarta punta. Se però dovesse concretizzarsi la partenza di uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, arriverà anche una prima punta di livello internazionale. Si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi.

La Juventus sarebbe interessata a Mauro Icardi

La Juventus in estate potrebbe investire su Mauro Icardi. La punta del Paris Saint Germain starebbe valutando il ritorno in Italia ed accetterebbe volentieri il trasferimento alla Juventus. Si parla di una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro per il giocatore.

Per questo dovrebbe arrivare solamente in caso di partenza di uno fra Ronaldo e Dybala. Su Icardi però ci sarebbe anche l'interesse della Roma. La famiglia Friedkin, infatti, nel caso in cui la squadra di Fonseca si dovesse qualificare in Champions League, sarebbe pronta ad investire una somma importante per arrivare ad una punta di livello internazionale.

Icardi sarebbe ritenuta la punta ideale del 3-4-2-1 di Fonseca.

La possibile cessione di Dybala

Nelle ultime settimane si è parlato anche di uno scambio di mercato Paris Saint Germain-Juventus che porterebbe Icardi a Torino e Dybala a Parigi. Altra ipotesi di scambio è stata avanzata da alcuni giornali sportivi spagnoli e riguarderebbe il trasferimento di Dybala al Barcellona e di Griezmann alla Juventus.

Quello che sembra certo è che attualmente le probabilità che la punta argentina lasci Torino sono incrementate. Tutto dipenderà da questo finale di stagione e dal rientro in campo di Paulo Dybala. L'argentino dovrebbe ritornare disponibile dopo la sosta di campionato, il 3 aprile nel derby contro il Torino. Se dimostrerà di essere utile alla causa bianconera potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus. D'altronde il giocatore non ha mai nascosto la volontà di proseguire con la società bianconera.