La Juventus in queste settimane dovrà risolvere alcune situazioni contrattuali molto importanti. Ci sono infatti tanti giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022, su tutti Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ma anche Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado. Sul nazionale italiano probabilmente si aspetterà la fine di questa stagione per ridiscutere un eventuale rinnovo.

Diversa invece la situazione del colombiano, ritenuto uno dei giocatori più importanti per la Juventus. D'altronde non mancherebbero società interessate al giocatore, soprattutto nel caso in cui dovesse liberarsi a parametro zero dai bianconeri nell'estate 2022.

Il laterale sudamericano piacerebbe all'Inter.

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte è un grande estimatore di Cuadrado

Il tecnico Antonio Conte da sempre è un grande estimatore di Cuadrado e lo riterrebbe il profilo ideale per la fascia. Allo stesso tempo la duttilità del colombiano potrebbe essere utile anche per il centrocampo, in quanto è in grado di disimpegnarsi anche come mezzala d'inserimento.

Per questo la Juventus dovrà cercare di risolvere quanto prima la situazione contrattuale del giocatore per evitare di perderlo a parametro zero. Di certo sembra improbabile che la Juventus possa lasciarsi sfuggire un giocatore che - nonostante abbia quasi 33 anni - si sta dimostrando un elemento decisivo anche in questa stagione. Negli ultimi mesi è stato prima condizionato dalla positività al coronavirus e successivamente da un infortunio, che lo ha portato a stare fermo più di tre settimane.

Non è un caso che, con la sua assenza la Juventus, abbia avuto delle prestazioni non ideali, sia dal punto di vista difensivo che da quello offensivo.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022

Per questo è probabile che l'interesse dell'Inter rimanga tale e non si concretizzi in una vera trattativa. Anche perché Cuadrado è da anni alla Juventus ed è diventato un riferimento della squadra bianconera.

Come accennato, la Juventus dovrà risolvere anche la situazione contrattuale di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Il portoghese potrebbe non rinnovare il contratto e lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno 2022. Per quanto riguarda invece l'argentino, attualmente non ci sarebbero i presupposti per una firma su un nuovo contratto, non è escluso che possa quindi lasciare Torino in questa estate e magari rientrare in qualche scambio di mercato.

Per Bernardeschi invece l'eventuale rinnovo di contratto potrebbe dipendere da questi ultimi mesi della stagione: Pirlo infatti lo sta adattando nel ruolo di terzino sinistro. Se confermerà di trovarsi bene nel nuovo ruolo potrebbe rinnovare e rimanere come prima alternativa al titolare.