La Juventus è attesa da un inizio marzo ricco di impegni importanti. Gran parte del futuro stagionale della società bianconera passa infatti dalle sfida di campionato contro la Lazio prevista sabato 6 marzo e quella contro il Porto in Champions League il 9 marzo. Intanto però la società bianconera è al lavoro in previsione prossima stagione. L'obiettivo infatti è rinforzare la rosa nei ruoli che necessitano di innesti di qualità. Si starebbe lavorando infatti all'acquisto di un centrocampista ma anche di un'alternativa importante nel settore avanzato. In questo inizio 2021 l'assenza di Morata e quella di Dybala ha portato Pirlo a schierare Kulusevski seconda punta, con Cristiano Ronaldo che sta giocando tutte le partite.

Per questo la valutazione della dirigenza bianconera sembrerebbe essere quella di acquistare almeno un'altra punta di qualità durante il prossimo Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'occasione di mercato potrebbe arrivare dalla Francia. Mauro Icardi starebbe valutando di lasciare il Paris Saint Germain e gradirebbe volentieri il trasferimento alla Juventus.

Icardi potrebbe arrivare in un affare 'alla Morata'

La Juventus potrebbe decidere di investire su Mauro Icardi la prossima stagione. Indipendentemente dalla conferma o meno di Paulo Dybala, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di riportare in Italia un giocatore di qualità soprattutto dal punto di vista realizzativo. Di certo il Paris Saint Germain non sarebbe disposto a concedere sconti sul cartellino del giocatore e potrebbe lasciarlo partire per almeno 60 milioni di euro.

Somma attualmente non sostenibile per la Juventus se non dopo la cessioni di alcuni esuberi. Altra possibilità potrebbe essere l'acquisto di Icardi ripetendo l'affare che ha portato Morata dall'Atletico Madrid alla società bianconera lo scorso calciomercato estivo. Potrebbe quindi essere acquistato in prestito oneroso con diritto di riscatto la stagione successiva o dopo due stagioni.

In questo modo la Juventus andrebbe a spalmare l'investimento negli anni.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Icardi rimane però difficile per la Juventus anche in considerazione dell'investimento che andrebbe a sostenere. Allo stesso tempo la società bianconera in estate deve risolvere anche la situazione contrattuale dei giocatori che sono arrivati in prestito con diritto di riscatto lo scorso calciomercato estivo.

Dovrebbe essere acquistato Weston McKennie dallo Schalke 04, con la Juventus che in tal caso dovrà pagare circa 18 milioni di euro alla società tedesca. Anche Chiesa dovrebbe essere acquistato definitivamente dalla Fiorentina, con pagamento però dilazionato negli anni. Da valutare invece la situazione Morata. La punta spagnola potrebbe essere riscattata per circa 45 milioni di euro. La Juventus però potrebbe decidere di rinnovare il prestito per un'altra stagione (pagando 10 milioni di euro), rimandando il riscatto del cartellino a giugno 2022 per circa 35 milioni di euro.