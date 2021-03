Sarà un mercato caratterizzato da pochi investimenti in cash e tanti scambi. Ne sono convinti gran parte degli esperti di mercato che a tre mesi della sessione estiva già ipotizzano le possibili trattative che potrebbero movimentare l'estate. Fra le possibili protagoniste potrebbe esserci anche la Juventus, che potrebbe continuare la rivoluzione della rosa avviata già dallo scorso Calciomercato estivo. Si punterà soprattutto a rinforzare il centrocampo ed ad acquistare una quarta punta per il settore avanzato. Non è un caso che si parli nelle ultime settimane di un interesse della società bianconera per Manuel Locatelli del Sassuolo, Houssem Aouar del Lione e Paul Pogba del Manchester United.

Nelle ultime ore però nella lista di mercato dei centrocampisti che interessano alla Juventus sarebbe finito anche il giocatore del Barcellona Frenkie De Jong. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società catalana sarebbe disposta a cederlo in estate in cambio del cartellino della punta Paulo Dybala.

La Juventus potrebbe effettuare lo scambio Dybala-De Jong

La Juventus in estate potrebbe decidere di acquistare Frenkie De Jong offrendo al Barcellona il cartellino di Paulo Dybala. L'argentino va in scadenza a giugno 2022 con la società bianconera e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Potrebbe quindi lasciare in estate Torino, magari trasferendosi proprio in un campionato come quello spagnolo che valorizzerebbe le sue caratteristiche tecniche.

Dybala potrebbe arrivare a Barcellona sia in caso di permanenza o di addio di Leo Messi. I catalani lascerebbero partire il centrocampista De Jong in quanto non sarebbero soddisfatti del rendimento dell'ex centrocampista dell'Ajax.

In caso di scambio De Jong ritroverebbe suo ex compagno all'Ajax De Ligt

Se si dovesse concretizzare tale scambio di mercato, De Jong a Torino ritroverebbe il suo ex compagno di squadra all'Ajax ed attuale compagno in nazionale olandese Mathijs de Ligt.

I due fra l'altro sono legati da una profonda amicizia. L'eventuale acquisto di De Jong sarebbe molto utile alla Juventus perché gli garantirebbe un regista di qualità bravo non solo nell'impostazione ma anche nel verticalizzare verso le punte. De Jong però potrebbe non essere l'unico acquisto a centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di Ramsey e Rabiot.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire in estate su due centrocampisti, soprattutto se dovessero partire Ramsey e Rabiot. Oltre a De Jong infatti potrebbe arrivare un altro profilo abile a giocare regista ma anche mezzala. La scelta potrebbe ricadere su uno fra Manuel Locatelli del Sasuolo e Houssem Aouar del Lione. Dovrebbe poi arrivare un rinforzo anche nel settore avanzato: piace Moise Kean.