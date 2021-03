La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste del calciomercato estivo. Indipendentemente dalla conferma o meno sulla panchina bianconera di Andrea Pirlo, la strategia di mercato sarà sempre improntata sull'acquisto di giovani di qualità. Non è un caso che in questi giorni si parli molto del possibile arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo o di quello di Moise Kean per il settore avanzato. Dovrebbe arrivare però un rinforzo importante anche per la fascia sinistra. In questa stagione infatti Alex Sandro non ha dato grandi garanzie dal punto di vista qualitativo. Allo stesso tempo il sostituto Frabotta non sembra ancora pronto per giocare titolare in una squadra che lotta per vincere come la Juventus.

Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro di qualità. Il giocatore che piace in particolar modo al direttore sportivo Fabio Paratici è Robin Gosens, protagonista di una grande stagione con l'Atalanta.

Gosens possibile acquisto estivo

La Juventus avrebbe individuato in Gosens il possibile rinforzo estivo come terzino sinistro. Il giocatore tedesco in questa stagione si sta confermando a grandi livelli. Oltre ai gol infatti continua ad essere decisivo negli assist. Inoltre è migliorato anche dal punto di vista difensivo, caratteristica fondamentale se si deve ricoprire la fascia sinistra difensiva. Non sarà semplice però acquistarlo, non tanto perché l'Atalanta non lascerebbe partire, quanto per il prezzo di mercato stabilito dalla società bergamasca.

Si parla infatti di una valutazione di 40 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere finanziati dalla cessione di Alex Sandro, che ha molto mercato in Inghilterra. L'eventuale cessione del brasiliano potrebbe garantire circa 25 milioni di euro oltre ad un risparmio di 5,5 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

Robin Gosens è uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per la fascia sinistra difensiva. In questi giorni però si parla anche di una possibile offerta da parte della società bianconera per Marcelo. Il terzino brasiliano in estate dovrebbe lasciare il Real Madrid nonostante abbia ancora un anno di contratto con la società spagnola.

Secondo le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, il brasiliano vorrebbe ritornare a giocare con il suo ex compagno al Real Madrid e grande amico Cristiano Ronaldo. La Juventus sarebbe pronta ad offrire 6 milioni di euro a stagione per due anni al giocatore. Tutto però dipenderà dall'eventuale permanenza del portoghese a Torino. Dopo i recenti risultati raccolti dalla Juventus in Champions League non è così certo che Ronaldo possa rimanere in bianconero fino alla fine della prossima stagione.