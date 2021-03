La Juventus in estate potrebbe investire su diversi settori. Si parla molto del possibile arrivo di un centrocampista di qualità e di un'alternativa al settore avanzato, che vada ad integrarsi con le altre punte a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Si starebbe lavorando però anche ad un acquisto per la difesa, in particolar modo per il ruolo di terzino sinistro. La Juventus non sarebbe soddisfatta delle prestazioni fin qui offerte da Alex Sandro: il brasiliano dopo cinque stagioni potrebbe lasciare Torino. Si parla di una sua possibile cessione in Inghilterra, con la società bianconera che spera di ricavare almeno 25 milioni di euro.

L'eventuale partenza di Alex Sandro permetterebbe di alleggerire molto il monte ingaggi, considerando che il giocatore guadagna 5,5 milioni di euro a stagione. La Juventus avrebbe già individuato l'alternativa al brasiliano: si tratta di Robin Gosens, protagonista di una grande stagione con l'Atalanta fra gol pesanti e assist decisivi ai suoi compagni.

Gosens potrebbe sostituire Alex Sandro

La Juventus avrebbe individuato in Robin Gosens il possibile investimento per la fascia sinistra in caso di partenza di Alex Sandro. Il centrocampista di fascia sinistra, oltre alla sua abilità offensiva, sta dimostrando in questa stagione dei grandi miglioramenti dal punto di vista difensivo. Per questo potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Alex Sandro.

Gosens sarebbe valutato circa 40 milioni di euro. Arriverebbe a Torino come titolare e l'alternativa del tedesco potrebbe essere Federico Bernardeschi. Il tecnico Andrea Pirlo sta lavorando sull'adattamento del nazionale italiano come terzino e il giocatore che sta dimostrando dei grandi miglioramenti.

Il mercato della Juventus

Si è parlato delle esigenze della Juventus a centrocampo e nel settore avanzato.

A tal riguardo si starebbero valutando diversi profili per la mediana. Si va da Manuel Locatelli del Sassuolo a Jorginho del Chelsea fino ad arrivare ad Aouar del Lione. L'obiettivo è incrementare la qualità del centrocampo bianconero ma allo stesso tempo dare un'alternativa importante al settore avanzato. I problemi fisici che hanno riguardato (e stanno riguardando) i vari Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno portato la Juventus ad impiegare spesso in questo inizio 2021 Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski.

Un utilizzo che può aver influito anche sulle loro prestazioni. Per questo l'acquisto di una punta per la prossima estate potrebbe ritornare molto utile. Piacerebbe molto Arkadius Milik, che potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia per circa 12 milioni di euro.