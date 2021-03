La Juventus avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Antoine Griezmann per rivitalizzare il reparto offensivo a partire dalla prossima sessione di mercato. L'attaccante francese non avrebbe soddisfatto la dirigenza del Barcellona bche ha speso nell'estate del 2019 ben 120 milioni di euro previsti dalla clausola imposta dall'Atletico Madrid. Il calciatore non si sarebbe inserito del tutto nei meccanismi tattici di Ronald Koeman e potrebbe lasciare gli azulgrana per sposare un progetto preveda un modulo a due punte.

Il club bianconero potrebbe essere congeniale al classe 1991, che potrebbe prendere ad esempio il posto di Cristiano Ronaldo o di Paulo Dybala.

Una difficoltà sarebbe rappresentata dall'oneroso ingaggio che il calciatore percepisce (ben 18 milioni di euro a stagione). Sulle sue tracce, intanto, ci sarebbe anche il Manchester United, che avrebbe bisogno di un attaccante perché Edinson Cavani potrebbe lasciare, in estate, la Premier League dopo soltanto una stagione.

L'arrivo dell'ex Atletico Madrid a Torino potrebbe dipendere indirettamente anche dal futuro di Paulo Dybala. L'argentino non avrebbe ancora trovato l'accordo con la dirigenza per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere sacrificato questa estate per evitare che possa svincolarsi a parametro zero in quella successiva. Il leggero scetticismo dei dirigenti torinesi deriverebbe da un fattore anagrafico: qualora dovesse arrivare Griezmann alla Continassa, la società si ritroverebbe infatti con un calciatore trentenne al posto di un ventottenne.

La Juventus penserebbe anche a Icardi

Fabio Paratici starebbe però seguendo anche l'evolversi della situazione che riguarda Mauro Icardi. L'attaccante potrebbe lasciare il Paris Saint Germain perché il direttore sportivo dei transalpini, Leonardo, avrebbe deciso di puntare sul riscatto di Moise Kean. Il classe 2000 sarebbe il centravanti più congeniale al progetto di Mauricio Pochettino e potrebbe essere riscattato versando circa 30 milioni di Euro all'Everton.

L'ex Inter, invece, sarebbe disposto a ritornare in Italia per vestire i colori della Juventus che, per assicurarsene le prestazioni, potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto o uno scambio alla pari proprio con il cartellino di Paulo Dybala. Il bomber di Rosario, però, sarebbe finito anche nel mirino della Roma, che si sarebbe convinta a mettere a segno un colpo di mercato in attacco se Edin Dzeko dovesse lasciare Trigoria al termine della stagione.