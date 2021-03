La Juventus in questa stagione ha messo in evidenza diverse difficoltà dal punto di vista del gioco. Limiti evidenti che in parte erano emersi anche la scorsa stagione, anche se oggettivamente la squadra allora guidata da Sarri aveva poche rivali per lo scudetto. Anche l'Inter di Conte ad esempio aveva iniziato a raccogliere importanti risultati nella parte finale della scorsa stagione. La Lazio invece, dopo un inizio di stagione importante, è calata nel rendimento dopo lo stop del campionato a causa della pandemia da coronavirus. Quest'anno invece ci sono molte squadre di qualità, che hanno messo in evidenza i limiti di una rosa che sembra non essere all'altezza soprattutto a centrocampo.

Due dei giocatori da cui si aspettava molto di più il tecnico Andrea Pirlo sono i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il francese non riesce ad avere continuità di rendimento, come già aveva dimostrato nella sua precedente esperienza professionale al Paris Saint Germain. Anche Ramsey non è riuscito a dare il suo apporto, sia per motivi fisici (è spesso infortunato), sia perché non sembra a suo agio nel ruolo di centrocampista di fascia.

Pirlo 'deluso' da Rabiot e Ramsey

Sarebbero tanti i giocatori che non stanno rendendo al meglio nella Juventus in questa stagione. Su tutti però spiccano Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a parametro zero nell'estate 2019 a Torino dopo essere andati in scadenza rispettivamente con il Paris Saint Germain e con l'Arsenal.

Dopo un anno di adattamento, Pirlo si aspettava un maggior impatto da parte loro. D'altronde il francese è un nazionale, mentre Ramsey è stato un grande protagonista nel campionato inglese con l'Arsenal fino a due anni fa.

La posizione in campo potrebbe non agevolarli nel rendimento

Fra i motivi per cui il rendimento dei due non è stato ottimale potrebbe esserci anche la posizione in cui sono schierati da Pirlo.

Esaminando ad esempio Rabiot, nella sua carriera ha sempre giocato mezzala sinistra in un centrocampo a tre. Anche l'anno scorso con Sarri giocava in quel ruolo e nella parte finale del campionato è stato uno dei migliori bianconeri per rendimento. Si ricorda infatti un grande gol contro il Milan in campionato dopo una grande azione di ripartenza. Di recente è stato il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps a sottolineare come Rabiot renda al massimo come mezzala sinistra.

In questa stagione, invece, Pirlo lo sta schierando spesso da centrale in una mediana a due. Una posizione che non valorizzerebbe a pieno le caratteristiche tecniche del giocatore. Ramsey sta invece facendo fatica nel ruolo di centrocampista di fascia sinistra. Nell'Arsenal rendeva al meglio da trequartista centrale dietro la prima punta.