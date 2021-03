Il centrocampo sarà al centro del prossimo mercato della Juve. Insieme ad alcuni nomi, che restano validi, stanno spuntando altre possibili opzioni come Gravneberch e Rensch, entrambi giovanissimi giocatori dell’Ajax. Il primo obiettivo resta comunque Locatelli del Sassuolo. La trattativa con il club neroverde sarebbe in piedi ormai da quasi un anno con gli emiliani che chiederebbero 40 milioni. I bianconeri stanno cercando di abbassare il prezzo e l’ultima idea è quella di inserire Frabotta nell’affare. Il laterale mancino, che piace molto a Pirlo, è un profilo che interesserebbe al Ds neroverde Giovanni Carnevali, ma bisognerà capire quali sono le intenzioni del Sassuolo che aspetta una chiamata anche da Manchester City e Borussia Dortmund.

Per la Juventus torna di moda Gravenberch

Locatelli in pole position, ma non sarebbe l’unico obiettivo. Con Ramsey in partenza e Bentancur in bilico, il solo regista del Sassuolo non basterebbe. Così la Juve starebbe puntando il mirino sull’Ajax dei giovani. Secondo i rumors in queste ultime settimane ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Ryan Gravenberch, 18 anni, gran fisico e già titolare dei lancieri. Alto, elegante e ottima tecnica, il paragone è ovviamente quello con Pogba secondo molti osservatori.

Alle spalle del talentino olandese c’è l’agente Mino Raiola, in ottimi rapporti con la Vecchia Signora. Un aiuto, ma nulla di più, anche perché la bottega dei lancieri è cara, come dimostra l’operazione da 75 milioni per portare a Torino De Ligt.

Secondo transfermakrt la quotazione del centrocampista è di 28 milioni, destinata molto probabilmente a salire nei prossimi anni.

Nuova idea Rensch, ma la Juve non molla Aouar e Neuhaus

Il secondo nome nuove per il centrocampo della Juve arriva sempre dall’Ajax: starebbero salendo le quotazioni di Devyne Rensch, 18 anni come il compagno Gravenberch, ma un po’ meno conosciuto.

Di lui si parla un gran bene anche perché in Olanda gioca letteralmente dappertutto. Ha fatto a lungo il terzino, poi è stato spostato centrale di difesa in alcune occasioni, ma può essere utilizzato anche a centrocampo praticamente in tutti i ruoli. E proprio questa duttilità potrebbe servire e non poco dalle parti di Torino.

I due giovani dell’Ajax non sono i soli nomi per la mediana.

Continua a essere monitorata la situazione Aouar, gioiellino del Lione, con De Sciglio possibile carta per abbassare il prezzo. Poi c’è il sempre quotato Jorginho, più esperto rispetto ai giovani appena citata. Senza contare che nelle ultime settimane sarebbe spuntato anche il nome di Florian Neuhaus, classe 1997 del Borussia Monchengladbach, su cui si starebbe per scatenare un’asta con Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City interessate.