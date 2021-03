La 28esima giornata di campionato è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali molto discutibili. Le partite finite sotto la lente d'ingrandimento sono Juventus-Benevento, Fiorentina-Milan e Sampdoria-Torino. Gli episodi che hanno fatto discutere sono il mancato rigore non sanzionato alla Juventus per fallo evidente di Foulon su Chiesa. L'eventuale assegnazione e trasformazione avrebbe permesso alla Juventus di pareggiare. Sorprende inoltre anche la mancata sanzione sul gol del vantaggio del Milan sulla Fiorentina per fallo evidente di Ibrahimovic su Pezzella. Il Torino protesta per una mancata assegnazione di un rigore per fallo di Thorsby su Belotti.

Nel complesso, dopo 28 giornate, la classifica senza errori arbitrali conferma al primo posto l'Inter di Antonio Conte a 71 punti, seguono distanziati di quindici punti la Juventus ed il Napoli a 56. L'Atalanta è la quarta di questa speciale classifica con 55 punti.

La classifica senza errori arbitrali dopo 28 giornate: Inter prima, seguono Juventus e Napoli

Dopo 28 giornate la speciale classifica senza errori arbitrali ci dice che al primo posto c'è l'Inter a 71 punti. La squadra nerazzurra ha +6 rispetto alla classifica reale, questo certificherebbe gli episodi sfavorevoli subiti. La Juventus invece è a 55 punti, a +1 rispetto alla reale, il Napoli invece è a +2. La più avvantaggiata, almeno secondo questa classifica stilata da Virgilio, è il Milan.

La squadra di Pioli in questa speciale classifica è a 54 punti, in quella reale invece ne ha cinque in più. Soffermandoci anche sulle altre squadre, sorprendono inoltre i 31 punti del Torino nella classifica senza errori arbitrali. Nella reale invece la squadra di Nicola ne ha ben otto in meno, è infatti a 23 punti in piena lotta per la permanenza in Serie A.

Segnale evidente di come, secondo Virgilio, sia stata danneggiata dagli episodi arbitrali.

La classifica reale dopo 28 giornate di campionato

L'Inter nell'ultima giornata di campionato non ha giocato il suo match contro il Sassuolo a causa della positività riscontrata da alcuni suoi giocatori. L'Asl locale ha deciso sull'impossibilità di disputare il match.

Nonostante questo la squadra di Conte mantiene sempre la prima posizione con 65 punti. Segue il Milan, che ha battuto la Fiorentina e si è portato a -6 dall'Inter. Sorprende la sconfitta della Juventus contro il Benevento. La squadra di Pirlo rimane al terzo posto in classifica in compagnia dell'Atalanta, che ha invece sconfitto l'Hellas Verona. Al quinto posto il Napoli, ottima la vittoria della squadra di Gattuso per 2 a 0 contro la Roma allo stadio Olimpico. Seguono Roma, Lazio, Sassuolo, Verona, Sampdoria, Bologna, Udinese e Genoa. A battagliare per la permanenza in Serie A ci sono Spezia, Fiorentina e Benevento a 29 punti, poi Torino (23), Cagliari (22), Parma (19) e Crotone (15).