Arrivano buone notizie per la Juventus in merito al possibile ritorno a Torino di Moise Kean. Come è noto la punta classe 2000 si è trasferita la scorso Calciomercato estivo in prestito al Paris Saint Germain dall'Everton. Un prestito che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non avrebbe un diritto di riscatto, questo significa che la società francese non ha una prelazione rispetto alla Juventus sull'acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore. Di conseguenza, in estate i bianconeri potrebbero provare ad acquistarlo per rinforzare il settore avanzato.

Moise Kean ha una valutazione di mercato di 60 milioni di euro

Fra l'altro la società bianconera avrebbe anche una sorta di gentle agreement con l'Everton nel quale di sarebbe stabilito che la Juventus potrebbe pareggiare le offerte di altre società interessate ad acquistare Kean. A parità di somma offerta, la società bianconera avrebbe la precedenza sulle altre. Una situazione che metterebbe al sicuro la Juventus, che però dovrà necessariamente cedere i giocatori non ritenuti utili al progetto sportivo bianconero. Solo dopo potrebbero arrivare degli investimenti pesanti. Moise Kean fra l'altro, dopo l'ottima stagione con il Paris Saint Germain, ha incrementato il suo prezzo di mercato. L'Everton potrebbe lasciarlo partire per non meno di 60 milioni di euro.

Le possibili cessioni della Juventus

Sembra difficile pensare che l'Everton possa concedere una cessione in prestito con obbligo di riscatto per Kean. La solidità finanziaria della società inglese potrebbe permettere a quest'ultima di lasciar partire il giocatore solamente per un'offerta cash importante, di circa 60 milioni di euro. Soldi che la Juventus potrebbe ricavare da alcune cessioni pesanti.

Si parla infatti di una lista partenti ricca di giocatori importanti, nella quale spiccherebbero i nomi di Rabiot, Ramsey, Alex Sandro e Bernardeschi. Partenze che potrebbero garantire una somma superiore ai 100 milioni di euro. Allo stesso tempo però è da valutare anche la posizione di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus però potrebbe confermare sia Ronaldo che Dybala. Il portoghese potrebbe non rinnovare lasciando la società bianconera a scadenza di contratto. L''argentino però per rimanere dovrà necessariamente rinnovare il contratto per evitare che la Juventus lo possa perdere a parametro zero alla fine della prossima stagione. A proposito di investimenti, Kean potrebbe rappresentare il rinforzo per il settore avanzato. A centrocampo invece potrebbe arrivare Manuel Locatelli, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo.