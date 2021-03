La disfatta europea della Juventus in Champions League è stato argomento di discussione fra le vari testate sportive. Da una parte c'è chi si è soffermato sulle difficoltà tecniche della squadra di Pirlo e sui meriti del Porto. Dall'altra c'è anche chi ha criticato gli arbitri. Alcune moviole, infatti, hanno riscontrato come nei due match di andata e ritorno la Juventus avrebbe potuto ottenere due rigori per falli evidenti su Cristiano Ronaldo. Nel primo caso è stato il difensore Zaidu a commettere fallo, nel secondo il portiere Marchesín sempre sulla punta portoghese nei tempi supplementari.

Alcuni addetti ai lavori, però, si sono soffermati sulla regola dei gol in trasferta, che ha evidentemente danneggiato la Juventus.

Una regola in vigore da tanti anni nelle competizioni europee e nazionali, ma che secondo il presidente della Federazione calcistica della Polonia Zibì Boniek dovrebbe essere tolta. L'ex giocatore di Juventus e Roma ha infatti dichiarato: "Aspetti puramente sportivi a parte, la Juventus ha perso solamente perché c'è ancora la regola dei gol in trasferta, non è ora di cambiarla?".

Boniek vorrebbe togliere la regola dei gol in trasferta

L'ex punta della Juventus e della Roma Zibì Boniek su Twitter ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della regola dei gol in trasferta. Prendendo spunto dall'eliminazione della Juventus dalla Champions League, ha voluto sottolineare come andrebbe eliminata tale regola. Come è noto, infatti, la Juventus all'andata contro il Porto ha perso 2 a 1, al ritorno invece, dopo i tempi supplementari, è terminata 3 a 2.

Un totale di quattro gol per parte che avrebbe dovuto portare, secondo Boniek, alla disputa dei calci di rigore.

D'altronde la regola del gol in trasferta, soprattutto in questa fase in cui gli stadi sono chiusi al pubblico, non poggerebbe su solide motivazioni. Alla fine, infatti, è come se le squadre giocassero su un campo neutro.

Reazioni contrastanti al post di Boniek

Come al solito il popolo del web si è schierato da una parte e dall'altra rispetto alla considerazione di Zibì Boniek. C'è chi dà ragione all'ex punta di Juventus e Roma, un utente ha definito tale regola "anacronistica" che danneggia solamente il calcio. Un altro utente ha sottolineato come almeno nei supplementari dovrebbe essere tolta.

C'è chi invece si schiera contro la considerazione di Boniek sottolineando come ci sia questa regola e come tale va rispettata sempre. Sempre lo stesso follower di Boniek ha aggiunto che la Juventus non dovrebbe attaccarsi a tale alibi, in quanto se avesse disputato una partita decente, avrebbe tranquillamente battuto il Porto.