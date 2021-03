La Juventus è già al lavoro per definire la rosa per la prossima stagione. L'eliminazione dalla Champions League avrebbe infatti velocizzato la programmazione, con il direttore sportivo Fabio Paratici che avrebbe stilato già la lista dei confermati, dei giocatori in dubbio e dei partenti. Nella prima categoria dovrebbero rientrare Szczesny, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Arthur Melo, McKennie, Kulusevski, Bentancur e Chiesa. Gli altri giocatori della rosa sono invece tutti in discussione, sarà fondamentale questo finale di stagione per capire chi potrà fare parte del progetto sportivo bianconero e chi no.

In dubbio su un eventuale riconferma ci sarebbero i senatori Buffon e Chiellini. Entrambi in scadenza a giugno 2021 con la società bianconera, potrebbero decidere di non rinnovare il loro contratto e appendere gli scarpini al chiodo. Per loro probabile un ruolo dirigenziale all'interno della Juventus. A rischio anche la permanenza di Adrien Rabiot, che ha mercato in Inghilterra. In questi giorni si è parlato anche di un possibile scambio di mercato fra il centrocampista francese e la punta Moise Kean.

Sarebbe in dubbio la conferma di Cristiano Ronaldo e Dybala

Sarebbe in dubbio per la prossima stagione anche la conferma di Cristiano Ronaldo. Nonostante abbia un anno di contratto ancora con la Juventus, il portoghese potrebbe lasciare Torino.

Pesa in maniera evidente l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Per la punta si parla di un possibile ritorno al Manchester United o al Real Madrid. Di certo una sua cessione oltre ad un risparmio importante sul monte ingaggi, potrebbe garantire circa 50 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione di mercato di Paulo Dybala.

L'addio dell'argentino potrebbe essere agevolato anche dalla difficoltà nel trovare un'intesa sul rinnovo contrattuale con la società bianconera. Dybala piace al Barcellona, che starebbe pensando a lui come possibile sostituto di Messi. Sarebbe seguito inoltre anche dal Real Madrid, qualora dovesse partire Hazard.

I possibili partenti durante il calciomercato estivo

Sembrano quasi scontate invece le partenze di Alex Sandro, Frabotta e Ramsey. La Juventus infatti potrebbe decidere di cedere il brasiliano, che nelle ultimi anni ha diminuito il suo rendimento. Il terzino ha mercato in Inghilterra, piace infatti al Manchester City. La sua cessione potrebbe portare circa 30 milioni di euro. Anche il giovane Frabotta dovrebbe lasciare la Juventus, probabilmente in prestito in una società di Serie A. Infine si valuta anche la partenza di Ramsey. Il centrocampista gallese ha mercato in Inghilterra, piace infatti al Tottenham.