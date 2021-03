La Juventus dalla prossima estate potrebbe investire soprattutto a centrocampo. Le ultime partite disputate della squadra bianconera hanno dimostrato come la mediana sia il settore con più esigenza di qualità. L'assenza di Arthur Melo si sta sentendo e Rabiot e Bentancur non sembrano essere giocatori in grado incrementare il tasso tecnico del centrocampo. Per questo il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici avrebbe stilato una lista di giocatori da monitorare per il prossimo Calciomercato estivo. Si è parlato nelle ultime settimane di un possibile interesse per Paul Pogba del Manchester United, Aouar del Lione, Manuel Locatelli del Sassuolo e Georginio Wijnaldum del Liverpool.

A questi nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il nome di Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco. Nonostante non sia un titolare nella squadra bavarese, è parte integrante della nazionale francese di Didier Deschamps. Per questo rimane uno dei giocatori più cercati sul mercato. Anche la Juventus ci starebbe pensando e potrebbe sfruttare il fatto che il classe 1994 andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Bayern Monaco.

La Juventus sarebbe interessata a Tolisso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di investire su Tolisso durante il prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista francese sarebbe ritenuto il giocatore ideale da affiancare a Arthur Melo in quanto bravo in fase difensiva ma anche di impostazione.

Inoltre sia al Lione che al Bayern Monaco ha sempre dimostrato di essere molto abile negli inserimenti in area avversaria. A facilitare il suo trasferimento alla Juventus il contratto in scadenza a giugno 2022, che permetterebbe alla società bianconera di acquistarlo a un prezzo vantaggioso. Attualmente il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro (fonte transfermarkt.it) ma nei prossimi mesi potrebbe diminuire ulteriormente.

D'altronde a giugno sarà ad un anno dalla scadenza di contratto, con il rischio per il Bayern Monaco di perderlo a parametro a fine prossime stagione.

Le statistiche stagionali di Corentin Tolisso

Le statistiche stagionali di Tolisso evidenziano che il centrocampista francese ha disputato fino ad adesso 14 partite realizzando anche un gol nel campionato tedesco.

Tre invece le presenze in Champions League con un gol, mentre nel Mondiale per Club sono state due le partite giocate. Dati stagionali che evidentemente potrebbero portare il giocatore a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. La Juventus valuterebbe la situazione e potrebbe presentare un'offerta contando anche sull'ottimo rapporto professionale con la società bavarese.