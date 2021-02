Le ultime partite della Juventus certificano le difficoltà della squadra di Pirlo soprattutto in fase realizzativa. L'assenza prolungata di Dybala non aiuta di certo i bianconeri che negli ultimi giorni hanno dovuto fronteggiare anche il calo di rendimento di Alvaro Morata. Il tecnico Andrea Pirlo nel post partita di Porto-Juventus ha sottolineato come la punta spagnola stia vivendo un momento difficile dal punto di vista fisico a causa di un'influenza intestinale. Questo spiega il suo impiego negli ultimi minuti del match di Champions League. Di certo però il momento negativo della punta spagnola arriva da lontano.

Già da gennaio infatti Morata non è riuscito ad incidere soprattutto in campionato. Per questo, alcuni giornali sportivi spagnoli hanno avanzato la possibilità che la Juventus decida di non riscattare il giocatore dall'Atletico Madrid. Una situazione che però la società spagnola spera non si verifichi in quanto vorrebbe cercare di monetizzare.

L'Atletico Madrid preoccupato dal possibile mancato riscatto di Morata

Secondo la stampa spagnola, a fine stagione c'è il rischio che la Juventus non riscatti il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Il calo di rendimento del giocatore infatti potrebbe portare la società bianconera ad evitare di spendere 45 milioni per la punta, magari destinando la somma per un altro investimento importante per il settore avanzato.

Allo stesso tempo però la stagione è ancora lunga e l'Atletico Madrid spererebbe che Alvaro Morata possa ritornare a confermarsi ai livelli di inizio stagione. La punta, classe 1992, è stato uno dei migliori della Juventus nella prima parte della stagione. Non è un caso infatti che sia il capocannoniere della Juventus in Champions League con sei gol realizzati.

La modalità di acquisto di Morata

La Juventus in estate ha investito su Alvaro Morata acquistandolo dall'Atletico Madrid. L'affare è stato definito sulla base di un prestito da 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni di euro a giugno 2021. La società bianconera però potrebbe posticipare il pagamento del suo cartellino alla stagione successiva decidendo di rinnovare il prestito fino a giugno 2022.

In tal caso pagherebbe ulteriori 10 milioni di euro la prossima estate mentre il riscatto a giugno 2022 sarebbe di 35 milioni di euro.

La Juventus spera in un miglioramento delle prestazioni di Morata, negli ultimi giorni condizionato dall'influenza intestinale. La punta spagnola, pur di ritornare a Torino, avrebbe deciso di ridursi lo stipendio stagionale. Dai 7,5 milioni di euro a stagione che guadagnava all'Atletico Madrid sarebbe passato agli attuali 5 milioni di euro alla Juventus.