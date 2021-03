Ieri 2 marzo, la Juventus ha battuto per 3-0 lo Spezia. Per questa partita i bianconeri hanno dovuto fare a meno di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Arthur, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. A queste defezioni si è aggiunta all'ultimo minuto anche l'assenza di Matthijs De Ligt. L'olandese era nella formazione titolare di Andrea Pirlo, ma nel riscaldamento ha sentito un fastidio al polpaccio. De Ligt ha preso una botta nel match contro il Verona e ieri 2 marzo ha sentito il muscolo indurirsi. Per questo motivo, Andrea Pirlo non ha voluto rischiare e ha tenuto il suo numero 4 a risposo. Stamani 3 marzo, Matthijs de Ligt è stato al JMedical per sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Gli esami hanno escluso lesioni e l'olandese verrà valutato di giornio in giorno. Dunque, c'è ottimismo per il rientro di De Ligt per la gara contro la Lazio. Stamani al JMedical, si sono visti anche Weston McKennie e Radu Dragusin ma loro due hanno svolto solo dei controlli di routine.

La Juventus pensa alla Lazio

Per la Juventus non c'è un attimo di pausa e questa mattina 3 marzo, la squadra si è ritrovata alla Continassa per mettere nel mirino la gara di sabato 6 marzo contro la Lazio. Per questa partita la speranza è di recuperare alcuni dei giocatori infortunati. I bianconeri, per la sfida contro la Lazio, dovrebbero ritrovare Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. Mentre per rivedere Giorgio Chiellini, Arthur e Paulo Dybala bisognerà aspettare ancora un po'.

L'argentino, però, tramite Instagram, ha condiviso un video che lo ritrae mentre si allena in palesa. Ma la cosa che fa ben sperare i tifosi della Juventus è la didascalia postata da Dybala: "Coming soon", ha scritto il numero 10 bianconero. Dunque, il rientro per l'argentino potrebbe avvicinarsi e per Andrea Pirlo sarebbe importante averlo per la gara del 9 marzo contro il Porto.

Dybala era effettuando delle nuove terapie e presto si capirà se stanno funzionando oppure no. La Juventus, però, ha già ritrovato qualche pedina importante come Alvaro Morata. Lo spagnolo è tornato a disposizione di Andrea Pirlo e contro lo Spezia ha siglato il gol che ha portato i bianconeri in vantaggio. Adesso Morata deve ritrovare il ritmo partita e contro la Lazio potrebbe giocare una buona frazione di gioco.

La Juventus aspetta il rientro degli infortunati

Nelle ultime partite, Andrea Pirlo non ha potuto fare molte rotazioni a causa dei tanti infortuni. Ma la speranza è che già dal match contro la Lazio, il tecnico della Juventus possa recuperare alcuni dei suoi titolarissimi. La partita contro lo Spezia ha dato buoni segnali a Pirlo visto che Morata è tornato al gol. I cambi del tecnico bresciano contro il club ligure sono stati determinati, perché oltre al bomber spagnolo ha inserito Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha fornito l'assist per il gol dell'1-0 di Morata. Dunque, la Juventus può contare su alternative importanti e questa è una buona notizia in vista delle prossime sfide.