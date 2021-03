La Juventus è lontana dalla vetta della classifica. Ma Andrea Pirlo e i suoi ragazzi non hanno intenzione di mollare. Alcuni tifosi sono pessimisti e non credono nelle potenzialità della squadra. Ma Alvaro Morata, al termine della gara contro lo Spezia, ai microfoni di Sky Sport ha lanciato un messaggio molto chiaro ai sostenitori juventini: "Chi non ci crede, non accenda la tv e non guardi le nostre partite, perchè noi lavoriamo per vincere". Dunque, la squadra ha le idee chiare e sa qual è il suo obiettivo o quantomeno la Juventus vuole provarle tutte per cercare di vincere lo scudetto.

La carica di Morata

La Juventus, ieri sera 2 marzo, ha vinto per 3-0 contro lo Spezia. La squadra di Andrea Pirlo ha trovato il gol nel secondo tempo e ad aprire le danze è stato Alvaro Morata su assist di Federico Bernardeschi. Lo spagnolo è tornato a disposizione dopo aver contratto un virus che lo ha debilitato. Morata ha voluto dare di tutto per tornare in squadra e il suo rientro è stato quanto mai prezioso visto che è subito tornato al gol. Il numero 9 della Juventus, al termine del match contro lo Spezia ha parlato delle suo condizioni fisiche: "Sono stato tre settimane che non avevo tanta forza".

Morata è stato debilitato dal citomegalovirus che gli ha impedito di essere al top. Ma la Juventus, in questo momento, è in emergenza e per questo motivo il numero 9 bianconero ha fatto di tutto per tornare a disposizione di Pirlo: "Bisogna stare a disposizione perchè siamo contati e bisogna dare tutto quando si gioca".

Inoltre, il bomber spagnolo ha sottolineato che la vittoria contro lo Spezia porta positivitá all'interno dello spogliatoio: "Bisogna mettere la testa nella prossima partita perchè ci sono tanti punti".

La Juventus vuole la rimonta in campionato

La Juventus, in questa stagione, sta giocando oggi tre giorni e soprattutto Andrea Pirlo deve fare u conti con le tante assenze.

I bianconeri, soprattutto nelle ultime partite, non ha avuto a disposizione mezza difesa e gran parte dell'attacco. Tra le defezioni più importanti c'è quella di Paulo Dybala che non è fermo da diverso tempo. Proprio delle tante assenze che ha la Juventus ne ha parlato anche Alvaro Morata: "Abbiamo giocatori importantissimi fuori come Paulo per un periodo lungo di tempo, insomma, non è facile".

Ma nonostante i tanti impegni e le assenze, la Juventus non vuole mollare e la squadra crede ancora nello scudetto. Lo stesso Morata ha sottolineato che lui e i suoi compagni faranno di tutto per recupererà lo svantaggio in classifica: "Finchè avremo la possibilità matematicamente, noi lotteremo fino alla fine". Dunque, le intenzioni della Juventus sono chiare e la squadra ha voglia di lottare partita dopo partita.